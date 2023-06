Denunciaron a dos empresas que subfacturaron exportaciones de porotos negros a Brasil

La Aduana advirtió que la operatoria de ambas firmas exhibía similitudes relevantes, ya que "exportaban a través de idéntico punto de salida del país, contaban con un mismo despachante de aduanas y compartían un comprador final en Brasil" / Foto: Archivo

El intercambio de información con la Unidad de Comercio y Transparencia (TTU) nos ha permitido desarticular múltiples irregularidades en materia de comercio exterior.



En ese marco, nos comprometimos a trabajar para contar con un agregado de la Aduana en la capital estadounidense… pic.twitter.com/VpmKLfWdwU — Guillermo Michel (@MichelGuilleOK) June 6, 2023

La(DGA) denunció por contrabando a dos empresas que subfacturaron exportaciones de porotos negros a Brasil, y que podrían ser sancionadas con multas de por lo menos US$ 28 millones.La información fue difundida este viernes por la Aduana, que indicó que las firmas recurrieron acon firmas radicadas en Estados Unidos."Tras el intercambio de información aduanera, el organismo constató que las operaciones fueron registradas en el país vecino a valores duplicaban los declarados en la Argentina", indicó en un comunicado.El análisis realizado por agentes especializados de la DGA advirtió que una de las empresas investigadascasi la totalidad de sus exportaciones a Brasil: "Mientras que en la Argentina había declarado las operaciones en US$ 1.069.455, el valor registrado ante el ingreso de la mercadería a Brasil fue de US$ 2.266.981,90", es decir que "US$ 1.197.526,90 no fueron liquidados debidamente en nuestro país".La situación de la otra exportadora es similar, ya que durante 2022, exportaciones que declaró en la Argentina en US$ 1.816.591,50 luego fueron ingresadas a Brasil a un valor de US$ 3.522.587., completó.Asimismo, la Aduana advirtió que la operatoria de ambas firmas exhibía similitudes relevantes, ya que "exportaban a través de idéntico punto de salida del país, contaban con un mismo despachante de aduanas y compartían un comprador final en Brasil"., agregó la DGA.Una de las firmas investigadas empezó a operar pocos meses después de que la otra cesara sus exportaciones, "el 98% de las cuales apelaron a dos firmas estadounidenses como intermediarias", mientras que entre noviembre de 2022 y mayo de 2023, la segunda firma en iniciar sus actividades "trianguló el 100% de sus ventas a través de una misma firma norteamericana", detalló el organismo.La DGA llegó a la conclusión que, según lo establecido en el artículo 14 del Decreto 862/2019,En consecuencia, el organismo que dirige Guillermo Michel denunció a las dos exportadoras por contrabando en los términos del artículo 863 del Código Aduanero y a su vez, en el marco del artículo 876 de la Ley 22.415, pretende aplicar multas mínimas que, en forma combinada, ascienden a US$ 28.021.513,40.