Rusia ataca Kiev con misiles en el inicio de la misión de paz de líderes africanos

Los países africanos denunciaron, en forma menos unánime que las potencias occidentales, la guerra que lanzó Rusia en Ucrania en febrero de 2022

Visita y mediación

Putin intenta atraer a Africa argumentando que está combatiendo al imperialismo

Los combates en el sur El ejército ruso reconoció este viernes que se están produciendo combates intensos en el sur de Ucrania por el control de las localidades de Rivnopil y Urojaine, y admitió implícitamente y por primera vez un retroceso.



"Los combates más activos tienen lugar en las localidades de Rivnopil y Urojaine", dijo el Ejército ruso. Estas localidades están junto a otras que Ucrania afirmó haber recuperado la semana pasada, en la zona de Vremivka.



Rusia, en cambio, aseguró que "cinco ataques de las fuerzas armadas ucranianas fueron repelidos".



El hecho de que haya combates por el control de estas localidades implica que las líneas de los rusos retrocedieron algunos kilómetros hacia el sur y hacia el este, en la frontera de las regiones de Zaporiyia y de Donetsk, que están parcialmente ocupadas por Rusia.



El Ejército ucraniano reportó avances, pese a la "poderosa resistencia" de las tropas rusas.

Rusia lanzó este viernes una serie de misiles contra Kiev, encabezada por el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, que tiene previsto reunirse con el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, y con el ruso Vladimir Putin, en San Petersburgo.Poco después de la llegada de la misión, se activaron las sirenas antiáereas y se oyeron varias explosiones en Kiev. El Ejército del aire ucraniano dijo haber derribado 12 misiles rusos, entre ellos seis Kinzhal supersónicos.Todos los proyectiles, indicó su administración militar. "Estos bombardeos son un mensaje de Moscú a los mediadores africanos", evaluó el canciller ucraniano, Dmitro Kuleba."Los misiles rusos son un mensaje a África: Rusia quiere más guerra, no la paz", tuiteó el diplomático. En tanto, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, anunció que este ataque no causó daños en la ciudad, refirió AFP.La delegación africana, escenario el año pasado de una masacre de civiles atribuida al ejército ruso.La delegación espera reunirse con Zelenski con el objetivo de "intentar encontrar un camino hacia la paz en este conflicto", tuiteó el portavoz de la presidencia sudafricana, Vincent Magwenya.La mediación, que tiene lugar, con un recrudecimiento de los combates en el terreno e intensos bombardeos rusos contra grandes ciudades, pareciera estar destinada a sufrir una nueva frustración.Según especialistas, entre ellos el analista político Anatolii Oktisiuk, los dirigentes africanos "no pueden tener un rol de mediadores" por su "poco peso político" y su "nula influencia".Putin intenta atraer a los dirigentes africanos,, y acusando a los aliados de Ucrania de bloquear con sus sanciones las exportaciones de cereales y fertilizantes rusos, cruciales para África.