La Convención Constituyente jujeña aprobó la reforma constitucional impulsada por Morales

La Convención Constituyente de Jujuy presidida por el gobernador Gerardo Morales / Foto: Edgardo Valera.

el texto de los dictámenes de mayoría de la reforma parcial de la Constitución jujeña y se aprestaba a suscribirla definitivamente.Durante las jornadas de este miércoles y jueves los parlamentariosen el recinto de la Legislatura jujeña, tras la renuncia de ocho convencionales, dos peronistas y seis del Frente de Izquierda Unidad.las cuales se oponen a las modificaciones de la Carta Magna y se preparan llevar adelante una medida de fuerza general este viernes.Tras un cuarto intermedio, poco después de las 18 y con el retorno a la sesión del gobernador Gerardo Morales, pero esta vez en su función como presidente de la Convención,Posteriormente Morales ocupó su banca para defender el proyecto de reforma constitucional impulsado por él mismo y refirió queal tiempo que ratificó "el trabajo de los representantes que discutieron por más derechos"."Los desafíos a 40 años de la sociedad jujeñaSe ha planteado una idea conceptual desde que se votó la ley de reforma parcial para reafirmar la vigencia de la paz que hay en nuestro pueblo", sostuvo.En ese sentido siempre según el relato oficialluego de cargar nuevamente contra las organizaciones sociales, al argumentar el proyecto en un contexto de masivas movilizaciones en contra de la reforma de la Carta Magna.Asimismo,que "el ejercicio de derecho de la manifestación no puede obstaculizar el ejercicio de otros derechos y este es el debate que tiene que ver con la consolidación de la paz".Luego los convencionales presentes aprobaronpor lo que se aprestaban a seguir con la discusión de los artículos en particular.De esta maneraen un debate que tenía la posibilidad de extenderse a lo largo de 90 días y solo bastó poco más de dos semanas para cerrarlo.La sesión que avanzabapasó a un cuarto intermedio pedido por los convencionales oficialistas.En la primera parte de la sesión de este jueves los convencionales presentesy modificaciones en el Régimen Electoral y el Régimen Municipal.En cuanto al sistema de justicia en la provincia, se expuso como parte del dictamen de mayoría que se propusoque lo haga no susceptible a la discrecionalidad de ninguno de los otros poderes del Estado".Además, se plantearon modificaciones en su reglamento, queSe incluyó también "la responsabilidad de que el reglamento organice conforme a la ley el juicio por jurados".Se impulsan, en tanto,para "generar una dinámica institucional más ágil" y "ciertas modificaciones en lo que respecta a los principios procesales, que, habiéndose incluido ya el sistema acusatorio en la provincia, es fundamental para que la justicia garantice el acceso a la jurisdicción".Como principal novedad que refiere al máximo tribunal de la provincia, compuesto por nueve miembros,Por otro lado, se abordaron cuestiones referidas al Ministerio Público de la Acusación,Y se propone, asimismo, separar la función de los fiscales acusadores y de los defensores, para asegurar independencia de objetividad a los funcionarios que desempeñen los cargos.Además,integrado por once miembros, a mantenerse durante el plazo de cuatro años y responsables de llevar adelante el control del funcionamiento del Poder Judicial.Respecto del Régimen Electoral en la provincia, contemplado en una última comisión que abordó también cambios en el Régimen Municipal,Se suma la incorporación de instituciones comoya consagrada por ley provincial, referido a la limitación del acceso a cargos electivos por razones de lucha contra la corrupción, cumpliendo con estándares internacionales.En tanto, se habló de la incorporación de instrumentos de la democracia semidirecta que permitan alcanzar objetivos de fortalecimiento de la participación ciudadana,previstos en la Constitución nacional.Entre otros,como parte de promover una democracia más representativa; y que se disponga la paridad de género con rango constitucional, respecto de las convenciones, la Cámara de Diputados y los Concejos Deliberantes.Referido a los municipios,la ampliación de las atribuciones de los municipios al planeamiento urbano, el cuidado del ambiente, entre otros; y el ampliar el periodo de sesiones ordinarias.Orientado a "resolver problemas institucionales", se busca incorporar, finalmente,en consonancia con lo que se plantea respecto del resto de cargos electivos.es decir, a intendentes, diputados provinciales, concejales y miembros de comisiones municipales, que solo podrán ser reelegidos en una oportunidad de manera consecutiva.