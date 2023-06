Tras la marcha por Cecilia, quedó un altar con carteles y velas con pedidos de justicia

Gran cantidad de personas participaron en apoyo y en reclamo de justicia por cecilia.//Foto Pablo Caprarulo

La concentración encabezada por Gloria Romero, madre de la joven desaparecida en Chaco.//Foto Pablo Caprarulo

fue el epicentro de la marcha convocada por la madre y los familiares dela jovenen la capital chaqueña, y este jueves quedó un altar con velas y carteles llevados por los manifestantes en el que" ypara los principales sospechosos detenidos por el caso.La concentración encabezada este miércoles por Gloria Romero, madre de la joven, sorprendió a los habitantes de la principal ciudad de Chaco por laTras ese acto, sobre las escalinatas del monumento al General José de San Martín quedó un altar con los carteles que llevaron los manifestantes y las velas que fueron prendidas durante la concentración."¿Dónde está Cecilia?", "Justicia por Cecilia" y "Perpetua al clan Sena" (en alusión a César Sena y sus padres Emerenciano Sena y Marcela Acuña, los tres detenidos), fueron algunas de las frases que quedaron plasmadas en las cartulinas de distintos colores."No somos animales, somos mujeres" y "falta Cecilia" , se leyó en otros carteles.Estudiantes de colegios secundarios, trabajadores que terminaban su jornada diaria y vendedores ambulantes que pasaban por el medio de la plaza vieron que en el monumento estaba el altar, por lo que varios de ellos se acercaron para tomar fotos o simplemente mirar lo que decían."Varios conocidos me dijeron de ir a la marcha, pero no vine porque tenía miedo de que ocurrieran incidentes porque no había policías y la gente está muy enojada", dijo esta tarde a Télam Teresa, quien regresaba a su casa después de trabajar como empleada.La mujer aseguró que pese a no haber concurrido apoya el reclamo porque "tiene que haber justicia" y que si bien en los últimos meses hubo varios femicidios en la provincia, este consideró que tiene "a la política" en el medio."Creo que están muy complicados y por más que hayan tenido poder esta vez van a quedar presos", afirmó en la plaza que está rodeada por la sede del gobierno provincial y la Catedral, entre otros edificios, y desde donde comienzan cuatro avenidas principales: Sarmiento, 9 de Julio, Alberdi y 25 de Mayo.En tanto, Silvia dijo a Télam que pasó por la marcha en apoyo a la madre de Cecilia y para que sigan detenidos los responsables."Vino muchísima gente como pocas veces hubo en los últimos tiempos, eso genera un poco de esperanza pero también es porque hay hartazgo sobre lo que está pasando", señaló, aunque también pidió que "no pasen los días y el caso quede en la nada como pasa".Por su parte, Patricia, otra joven que pasó por el lugar para ver los carteles, dijo a Télam que no pudo ir a la marcha pero que también mostró su acompañamiento con la familia y para que haya justicia."Creo que este femicidio puede marcar un antes y un después porque acá quedó la política en el medio", indicó y añadió: "Ni una menos debe ser una consigna sin distinciones ni banderías, por eso fue muy importante lo que pasó anoche".Por otro lado, un vallado frente a la fiscalía ubicada en avenida 9 de Julio al 200 rodea el edificio, en el que también colgaron algunos carteles."Yo no me muero, a mí me matan. Ni una menos" y "Basta de corrupción, queremos la verdad", rezaban algunos uno de ellos.