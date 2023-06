La autopista Illia contará con "peajes sin barreras" en ambos sentidos

Los embotellamientos por peaje serán un recuerdo en la Illia, que contará con cobro automático en los peajes en ambos sentidos.

en su sentido a provincia, para convertirse en la primera autopista inteligente con cobro automático para vehículos particulares, se informó este jueves.Cabe recordar quecon el cobro automático.Quienes viajen por esta autopistagracias a que el cobro se realizará a través de la lectura automática del dispositivo TelePASE."Seguimos avanzando en nuestro compromisoEste nuevo peaje inteligente que habilitamos es un paso más para que los vecinos ganen tiempo y se muevan cada día más seguros por las autopistas de la Ciudad", señaló Felipe Miguel, jefe de Gabinete de la Ciudad.Por su parte, la secretaria de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad, Manuela López Menéndez, comentó:Estas mejoras hacen que nos convirtamos en una ciudad moderna, donde se contamina menos y donde moverse será más ágil. La autopista inteligente tiene un impacto positivo en la calidad de vida de los trabajadores del sistema".A su vez, el director general de AUSA, Carlos Frugoni, apuntó que la empresa Autopistas Urbanas S.A.que completa la nueva autopista inteligente. Desde el sábado los usuarios no se detendrán más en el peaje en ambos sentidos", indicó.En tanto, José Luis Acevedo, presidente de la compañía afirmó:brindar a los usuarios un mejor viaje y a nuestro empleados la posibilidad de crecimiento".Desde que se habilitó el sentido centro, el 9 de mayo,y esto colabora con la fluidez en el tránsito en toda la red de autopistas, gracias a que los conductores no tienen que detenerse para realizar el pago", indicaron en un comunicado desde AUSA.Para el cobro virtual de los peajesLos pórticos instalados contarán con distintas cámarasy registrar la pasada en el sistema para su cobro.En el caso de no contar con este método,a través del link https://cobranzas.ausa.com.ar/, y de no saldar el pago en los 30 días siguientes, su paso será considerado una infracción por evasión de pago de peaje.El sistema de peajes sin barreraaunque en ese caso es solo para camiones y micros de media y larga distancia.Para adherirse, los usuarios podrán hacerloTambién podrán hacerlo de forma presencial en los puntos de colocación adheridos de la Ciudad de Buenos Aires,