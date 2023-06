Ministro de Energía de Chile: "Avanzar en la integración energética es un desafío fundamental"

Seminario" La importancia del gas natural para la transicion energética de Chile".//Foto TW@DiegoPardow

Secretaria de Energía, Flavia Royon.// foto prensa

El Ministro @DiegoPardow y el Embajador @rafabielsasic inauguraron el seminario "La importancia del gas natural para la transicion energética de Chile" organizado por nuestra Embajada en conjunto con la @AGN_Chile, la @usach y el @MinEnergia. pic.twitter.com/em9oOYxq7J — Argentina en Chile 🇦🇷🇨🇱 (@EmbArgEnChile) June 15, 2023

El ministro de Energía de Chile, Diego Pardow, destacó este jueves el trabajo conjunto con Argentina y afirmó que “, al participar de un seminario sobre la importancia del gas natural para la transición energética en el vecino país.El, fue anfitrión del seminario que se realizó en la residencia diplomática en Santiago y que contó además con la sy el jefe de gabinete de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), Guido Maiulini.Pardow calificó decon Argentina y queen la materia, al señalar que entre ambos países se está generando "un, al detallar que ciudades como Chillán, Los Ángeles y Temuco “reciben un precio por sus energéticos significativamente menor gracias a esta buena relación".La autoridad chilena aseguró que “estos avances hacen una diferencia concreta en las vidas de las personas” y que desde elEn la apertura,afirmó que “la transición energética es ahora” y que requiere "primero, una enorme certeza en los mercados, y en ese sentido eltiene elementos adecuados para incentivar y dar certezas y dar un marco de confiabilidad”.El embajador argentino valoró que Chile “está haciendo una tarea de sus instituciones de matrices que es ejemplar” y valoró el esfuerzo de las autoridades y empresas argentinas por“Me parece que es una decisión muy inteligente y espero que sea consensuado”, dijo Bielsa y agregó quePor su parte,, destacó a través de un video que Argentina “está enfrentando un cambio radical en materia energética” con la construcción del, con la cual se va a lograr“Esto es el primer paso en la construcción de una red de infraestructura que va a permitir llegar con abastecimiento de gas natural no sólo a Argentina en su mercado doméstico, de más del 95%, sino que también va a permitir queaseguró Royon.En esa línea, la secretaria de Energía señaló que se encuentran dispuestos a trabajar con los distintos actores públicos y privados chilenos, debido a que, y aseguró que van a “aumentar el volumen de gas a Chile”.“Se ha desarrolladode gas doméstico garantizado”, dijo Royon y agregó que la “compensación” al plan son los permisos de exportación.“Es un mercado para seguir creciendo y seguir planteando nuevas obras para potenciar el mercado de exportación de Argentina y Chile”, aseguró la secretaria de Energía.Luego, el seminario contempló un debate sobre las oportunidades del suministro de gas natural para Chile, en ese contextoseñaló que la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner “habilita a profundizar en contratos de exportación”, el cual permitiría a Argentina “llegar a casi 15 millones de metros cúbicos día y a al largo plazo con una potencialidad de 18 millones de metros cúbicos”.Por su parte, elvaloró las relaciones de Argentina y Chile y llamó a dar importancia a los acuerdos contractuales.“Tendríamos que ser capaces de construir los acuerdos contractuales que permitan correr ese camino entre quienes producimos y demandan de manera mutuamente satisfactoria”, afirmó Nadra, y agregó que “si la demanda no está, por más que uno tenga abundancia de oferta es una oferta que no tiene destino”.”, dijo Nadra y agregó que ambos países “pueden jugar un rol global” pensando a futuro en Asia.