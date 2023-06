Teresa García: "A las amenazas de un proceso de judicialización, las sentimos como un golpe bajo"

La senadora bonaerense Teresa García aseguró este jueves quedel sector que promueve al tándem Daniel Scioli y Victoria Tolosa Paz para la Presidencia y la gobernación de Buenos Aires, yEn diálogo con las emisoras Futuröck, AM530 y El Destape, García sostuvo que el kirchnerismo tomó como, en referencia a unos dichos del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, en el marco de la negociación por las listas.Se refería a la posibilidad esgrimida por el titular de Seguridad y apoderado de Scioli de recurrir a la Justicia para que el piso de representación de las minorías no fuera del 40%, aunque tras una tensa negociación finalmente se acordó en 30%.subrayó por Futuröck la titular del bloque del Frente de Todos (ahora Unión por la Patria) en el Senado bonaerense.Y agregó: "Vemos con alerta la intervención de los jueces en la política; lo vimos en San Juan, en Tucumán y ante la proscripción de la dirigente más importante del país (por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner)".Además, en diálogo con la AM530, afirmó que en el espacio del ex FdT que encabeza Cristina Kirchner el anuncio de Aníbal Fernández causó "desagrado y con justa razón"."Tras la experiencia que hemos tenido con la proscripción judicial a Cristina, que invalidó para poder competir a la candidata que más adhesión tenía, más la intervención de la Justicia en San Juan y Tucumán, escuchar que se iba a judicializar el piso de distribución de la minoría son cosas desagradables, sobre todo en un momento en el que la sociedad está esperando que quien gane demuestre capacidad de Gobierno", planteó la legisladora.Luego atribuyó a ese malestarpronunciamiento impulsado por Máximo Kirchner que entre otras críticas acusó a las filas de Scioli y Alberto Fernández de tener "problemas de cartel y abundancia de vanidades".Por otro lado, García comentó en declaraciones a El Destape que veíala posibilidad de que "Martín Guzmán esté cerca de ser legislador nacional", y señaló que la incorporación del exministro en la lista de Unión por la Patria abriría una pregunta sobre "hacia dónde va el oficialismo"., declaró al ser consultada por El Destape.Y añadió: "No me parece que estemos para premiar a nadie en esas condiciones, sobre todo cuando hoy son los trabajadores los que más padecen ese acuerdo".Conceptos similares utilizó en la entrevista con la AM530, donde insistió: "De aquí en adelante y hasta el día en que se cierre la lista de candidatos de cada uno de los sectores y de los frentes políticos, tenemos que preguntar certeramente hacia dónde vamos y con qué sentido, porque yo leo que en la otra lista (por el espacio de Scioli y Tolosa Paz) quizá participe (en la lista) o esté cercano a participar Guzmán"., puntualizó la senadora provincial.En ese sentido, recomendó que el debate interno frente a las PASO se concentre en temas como la discusión de "qué hacer con relación al pago al FMI y las consecuencias que ello genera" al igual que "la distribución del ingreso, porque la gente tiene empleo en blanco pero no le alcanza".Además, García reiteró que -en su opinión- a, sobre todo por "la crisis", e insistió en que sería aconsejable "tener un candidato sólido que pueda expresar lo que está necesitando la sociedad, representativo y que indique hacia dónde vamos a ir".Sin embargo, consideró que esa controversia quedó zanjada en la jornada de ayer, a la que definió como "el fin de una negociación desagradable, porque deberíamos haber ido con un candidato único".A partir de ahora, destacó, comienza una nueva instancia en la que los distintos sectores de la coalición oficial "irán a las urnas y que la sociedad determine"., puntualizó, para luego prometer: "Nosotros vamos a comenzar esta campaña explicándole a la gente en bicicleta, en colectivo y en el subte hacia dónde tenemos que ir, porque la sociedad está castigada".Finalmente, al referirse a la inminente campaña del oficialismo y a cómo está la situación interna, concluyó: "ahora cada uno hará campaña ofreciéndole a la gente lo que piensa".