Casi una decena de candidatos republicanos y tres demócratas van por la Presidencia

Las próximas elecciones presidenciales se celebrarán en noviembre de 2024

Partido Republicano

Donald Trump busca volver a liderar la Casa Blanca. Foto AFP

El gobernador de Florida, Ron DeSantis. Foto: AFP

Partido Demócrata

Biden quiere retener el puesto. Foto AFP

Robert Kennedy es precandidato del Partido Demócrata. Foto.AFP

El alcalde de Miami, Francis Suárez, fue el último republicano en sumarse a la carrera hacia la Casa Blanca, luego de haber presentado el miércoles la documentación para su precandidatura presidencial para las elecciones de 2024 en Estados Unidos, a la que aspiran casi una decena de miembros de su partido, mientras que el presidente Joe Biden, que irá por la reelección, deberá enfrentarse a otros dos aspirantes demócratas.en la contienda hasta ahora., quien anunció su intención de ser reelecto en un acto en marzo en la ciudad de Waco, Texas, donde denunció una "caza de brujas" en su contra por las investigaciones judiciales que enfrenta.El magnate inmobiliario, que el mes pasado fue declarado culpable de agresión sexual a la periodista E. Jean Carroll, a quien deberá pagarle 5 millones de dólares, enfrenta una acusación por pagos indebidos a una actriz porno para que silenciara una relación entre los dos y esta semana compareció ante un juzgado de Miami, acusado de haberse quedado con documentos gubernamentales confidenciales, algo que está prohibido por ley en Estados Unidos., también ingresó a la puja electoral, al anunciar el mes pasado su candidatura en una entrevista en Twitter Spaces con el director ejecutivo de la plataforma, Elon Musk.DeSantis, de 44 años, se popularizó gracias al propio Trump y se consolidó dentro del Partido Republicano a partir de las políticas de corte extremadamente conservador en asuntos como la educación, el aborto o la inmigración.de la gestión de Trump, formalizó su candidatura la semana pasada con la presentación de los documentos y un duro discurso contra el presidente Biden y la "izquierda radical".Pence se había distanciado de Trump luego del asalto al Capitolio en enero de 2021, poco después de su derrota ante Biden.es la única mujer que se presenta por el lado republicano.“Usted debe saber esto de mí. No tolero a los matones. Y cuando se les devuelve la patada, les duele más si estás usando tacos. Soy Nikky Haley y seré candidata a presidenta", dijo Haley, de 51 años, en un video.Haley, hija de inmigrantes indios, reivindicó sus orígenes y dijo que su labor en política exterior le permitió "poner las cosas en perspectiva" sobre los riesgos y desafíos reales en Estados Unidos.lanzó su campaña a principios de este mes en el estado de New Hampshire, escenario clave en las primarias de los republicanos, pero analistas creen que no tiene ninguna chance de vencer a los favoritos.Christie ya se había presentado anteriormente a las primarias republicanas de 2016, cuando trató de erigirse como principal alternativa a Trump.lanzó en mayo su candidatura para convertirse en el primer presidente republicano negro.Scott, de 57 años, se crió en medio de la pobreza y en un hogar monoparental hasta llegar a convertirse en uno de los republicanos más influyentes.también confirmaron sus candidaturas, aunque los sondeos les dan menos del 5% de los votos., a pesar de que diversos analistas y sondeos no recomiendan que lo haga. En caso de ser reelegido, Biden será el mandatario de mayor edad, con 86 años.quien ejerce como abogado ambientalista y promueve teorías conspirativas y antivacunas.En su discurso de campaña, prometió el perdón para Julian Assange, fundador de WikiLeaks, y otros periodistas e informantes como Chelsea Manning y Edward Snowden., autora de libros de autoayuda, fue la primera en anunciar su candidatura en febrero de este año.En 2020, se enfrentó en las internas con el entonces precandidato a presidente demócrata Bernie Sanders.