Caso Cecilia: confirman el hallazgo de "manchas" y "restos óseos"

Una de las marchas para pedir que se investigue la desaparición de la joven. /Foto: Pablo Caprarulo.

Una de las fiscales que investiga el presunto femicidio de su pareja Cecilia Strzyzowsi, la joven desaparecida desde el 1 de junio en la ciudad chaqueña de Resistencia, dijo este jueves quepor lo que solicitarán la colaboración de un antropólogo."Se hallaron manchas", explicó esta tarde a Todo Noticias la fiscalVelázquez fue incorporada el martes al Equipo Fiscal Especial (EFE) conformado para investigar la desaparición de Cecilia, de quien no se tiene noticias desde hace dos semanas y la principal hipótesis apunta a que se trató de un femicidio."Estamos trabajando tranquilos. Sin presión. El poder Judicial no ha dado todos los recursos", aclaró la fiscal, aunque adelantó que el gabinete criminalístico no cuenta con un antropólogo, por lo que van a pedir la colaboración de uno ya que también se hallaron "restos óseos".Y consultada sobre cuál es