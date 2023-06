Malena Galmarini repudió el ataque de la periodista Viviana Canosa

Malena Galmarini se convirtió en 2019 en la primera mujer en dirigir AYSA.// foto maximiliano luna

Hola Vivi, me extraña que con la buena onda que tenemos (teníamos?) digas estas cosas de mí.

Te digo, amé la #ReinaDeLaCanilla! Habla del enorme trabajo que hicimos estos casi 4 años.

Me ayudas a instalarlo?? Me ayudan??@AySA_Oficial @vivicanosaokhttps://t.co/rw7lKtsX55 pic.twitter.com/FppSNomexC — Malena Galmarini (@MalenaGalmarini) June 15, 2023

El machismo explícito de Vivi, siempre se supera a sí misma https://t.co/uwk4mDnK45 — Estela Díaz (@EstelaEDiaz) June 15, 2023

En Pilar, la #ReinaDeLaCanilla está impulsando más de 50 obras para ampliar el acceso al agua potable y cloacas.



Con trabajo y compromiso, se saldará una deuda histórica mejorando la vida de más de 200 mil pilarenses ❤️💧



🔗 https://t.co/t4RKO1XSrV#LoBuenoDelAguaLlega pic.twitter.com/gEKApbSrP2 — Jorge D’Onofrio (@donofriojorge) June 15, 2023

La primer mujer directora en Aysa

La presidenta de Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), Malena Galmarini, repudió este jueves el ataque de la periodista de La Nación+ Viviana Canosa quien utilizó el apodo "reina de la canilla", y aseguró que el agravio no hace otra cosa que señalar "el enorme trabajo" que realiza al frente del organismo desde 2019."Hola Vivi, me extraña que con la buena onda que tenemos (¿teníamos?) digas estas cosas de mí. Te digo, ¡amé la #ReinaDeLaCanilla! Habla del enorme trabajo que hicimos estos casi 4 años. ¿Me ayudas a instalarlo? ¿Me ayudan?", publicó con ironía Galmarini en su cuenta de Twitter.La titular de AYSA, que se convirtió en 2019 en la primera mujer en dirigir el organismo, respondió así a los agravios que le propinó ayer la periodista Canosa durante su programa."La reina de la canilla se la da de feminista, sorora y verde, pero su macho la manda a poner la cara por él, porque lo vieron a (Sergio) Massa gritando pero él después no dio una conferencia de prensa", dijo Canosa en La Nación+.Además, recriminó a Galmarini que "por más empoderada que se sienta ese cargo lo tiene gracias a su marido", en alusión al ministro de Economía, Sergio Massa.Las descalificaciones de Canosa también fueron repudiadas por distintos funcionarios de la provincia de Buenos Aires, entre ellos la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz."El machismo explícito de Vivi, siempre se supera a sí misma", indicó la ministra en su cuenta de Twitter.También el, retomó la consigna de "la reina de la canilla" y ponderó la labor de Galmarini al frente de AYSA."En Pilar, la #ReinaDeLaCanilla está impulsando más de 50 obras para ampliar el acceso al agua potable y cloacas. Con trabajo y compromiso, se saldará una deuda histórica mejorando la vida de más de 200 mil pilarenses", detalló el ministro en esa misma red social.En 2019, la asamblea del Directorio de AYSA designó a Galmarini como presidenta de AYSA, para lo cual debió tomar licencia a su cargo de diputada bonaerense y asumir la titularidad de la institución."Desde 2019 seguimos con nuestro plan de expansión. No sólo reactivamos 100 obras que estaban paralizadas sino que planificamos 1635 obras para mejorar la vida de más de 2,5 M de habitantes", detalló la cuenta oficial de AYSA en sus redes.La institución fue creada en 2006 por el decreto 304/2006 del Poder Ejecutivo Nacional y luego ratificada por el Poder Legislativo mediante la Ley N° 26.100.Según información oficial, el organismo está compuesto "por el Estado nacional con el 90% del capital social, mientras que el 10% restante corresponde al personal a través de un Programa de Participación Accionaria (PPA)".AYSA tiene a su cargo la prestación de "servicios públicos de agua potable y tratamiento de desagües cloacales para la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano".