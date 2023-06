“Cuarenta años. Logros y luchas de la democracia Argentina” para conjugar en presente

Saborido, Quiroga, Estaban y Riera: cuatro guionistas en el túnel del tiempo. Foto: Victoria Gesualdi.

Riera: "Pretendemos que se vea, también, que este sistema democrático crujió, corrió riesgos". Foto: Victoria Gesualdi

"El negacionismo siempre existió, siempre estuvo -señala Riera- hay que combatirlo, no solo desde periodismo, sino también desde la militanciaFoto: Victoria Gesualdi

Pedro Saborido y su voz inconfundible ya son un sello para narrar argentinidad. Foto: Victoria Gesualdi

FICHA TÉCNICA Cuarenta años. Logros y luchas de la democracia Argentina constará de cuatro bloques históricos, con veinte capítulos promedio por bloque. El equipo completo que participó de su realización es el siguiente:



Idea, guion y producción: Omar Quiroga, Daniel Riera, Pedro Saborido y Edgardo Esteban

Edición de sonido: Luciana de la Calle

Archivo: Silvia Quiroga

Música original: Lolo Micucci

Postproducción: Lorena Vázquez

Diseño y edición artística: Télam



La desbordante “primavera alfonsinista”, las primeras alarmas ante un pasado cercano y potencialmente peligroso, las crisis a las que hubo que poner el cuerpo para reclamar lo debido o defender lo justo, las ilusiones infinitas con sus altos y bajos, las conquistas, las pérdidas: algo de todo aquello condensa este nuevo podcast que dialoga con nuestra memoria y recorre la historia democrática reciente.Mediante cuatro bloques que constan de un promedio de veinte episodios cada uno, Cuarenta años. Logros y luchas de la democracia Argentina aborda aquello –esto– que comenzó en diciembre de 1983. El mismo formato y el mismo equipo ya consolidaron un color y un lenguaje propio en dos podcast previos de Télam: Malvinas 40 años. Ecos de la guerra En este caso, conversamos con Daniel Riera –guionista del podcast, junto a Omar Quiroga– sobre el lanzamiento que se da este 21 de junio, en un contexto concreto, además, de alta temperatura política a nivel nacional. Riera, que a su vez como escritor acaba de publicar una cáustica novela titulada nada menos que Travesuras nazis, resulta casualmente o no, un interlocutor ideal para hablar de democracia.Hay audios y testimonios de época, muchos… de Alfonsín, Menem, de la Rúa, de Duhalde, Rodríguez Saa, Nestor. De funcionarios, de líderes sociales de la época, como Saúl Ubaldini. También es bueno aclarar que de los tres podcast –sumando Malvinas y la transición democrática- que hicimos juntos, este es el que tiene episodios más largos, en consecuencia con el período que abarcan. Es una apuesta en contexto mayor y exige un análisis mayor, tratando de situar en esos hechos a parte de una audiencia que no los vivió.Después de hacer archivo, uno puede llegar a apelar a esa memoria que decís en cuanto a qué cosas no pueden faltar. Pero nuestra experiencia personal no tiene un espacio particular en el enfoque. Sí es importante decir que generacionalmente quizás tenemos un registro más cercano de este período; si los podcast anteriores tuvieron como protagonista a la dictadura, acá el eje es la democracia.Tengo mis críticas sobre 1985, me parece que es una película un poquito ahistórica ¿No? Ahí pareciera que los militares de la dictadura eran bestias sedientas de sangre que querían matar gente por el solo hecho de saciar ese deseo. No se cuenta muy bien quiénes eran, qué proyectos estaban cumpliendo, para qué lo hacían, de dónde venían ¿No? Eso no está muy claro ahí. Pero también es cierto que existe mucha gente joven sin la menor idea de que de que esas cosas habían ocurrido y se desayunó viendo esa película, en ese sentido me parece fabuloso que exista.2001 no la vi, no puedo opinar. Pero siendo que los principales protagonistas de ese momento eran representantes de un gobierno que se fue en helicóptero y que hoy tienen la posibilidad de volver al poder con esas mismas ideas, que ya fueron puestas en práctica en Argentina con su terrible costo social y te las presentan como si fueran nuevas, también es fantástico revisar lo ocurrido. Todo lo que se pueda. Me parece absolutamente necesario, aunque sea para discutirlo. Tanto desde el punto de vista periodístico como artístico. Ver esas caras, ver esos personajes sobre la mesa otra vez, bueno, te lleva a repensar y a replantear lo que pasó.No sé qué tan presentes están los cuatro levantamientos carapintada. Van a estar obviamente, en el podcast que estamos haciendo. Pretendemos que se vea, también, que este sistema democrático crujió, corrió riesgos, que esos levantamientos le arrancaron concesiones a los gobiernos. Por eso es bueno repasar la historia constantemente para construir el presente. Uno suele dar por sentado que la gente conoce ciertas cosas, y en gran medida no las conoce. Como te decía antes ¿cuántas veces se presenta como nueva, una cosa que, en realidad es rancia? Cuando ves esos discursos históricos que hace Cristina, cuando habla del corralito, del uno a uno… te das cuenta de que ella tiene como una pretensión didáctica, pensando sobre todo en jóvenes que no vivieron esas épocas, que no saben de qué se trata.Bueno, el negacionismo siempre existió, siempre estuvo. Y a medida que va pasando el tiempo, desde que terminó la dictadura, se hace mayor. Es parte de la misión de los periodistas, pero también de los militantes y de la dirigencia, combatirlo. Entre otras herramientas, este mismo podcast, es decir, repasar los cuarenta años de democracia, puede ayudar a confrontarlo, sin duda.Van a desaparecer, pero eso es parte de una lucha de una lucha diaria y necesaria…