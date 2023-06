Dos escuelas bonaerenses, entre las mejores 50 del mundo

La escuela Presidente Sarmiento, de Junín / Foto: Unnoba.

Escuela Presidente Domingo F. Sarmiento

Escuela Técnica Roberto Rocca

Dos escuelas de la provincia de Buenos Aires fueron seleccionadas entre las 50 finalistas a los cinco World's Best School Prize 2023, un premio que reconoce con 50 mil dólares a las mejores instituciones educativas del mundo en cinco categorías: colaboración con la comunidad, acción ambiental, innovación, superación de la adversidad y promoción de vidas saludables.Se dieron a conocer los 50 establecimientos finalistas del certamen, entre los cuales la escuela secundaria de gestión pública Presidente Domingo F. Sarmiento, del municipio bonaerense de Junín, nominada por su trabajo en el cuidado del medioambiente, y la técnica de gestión privada Roberto Rocca, de la ciudad de Campana, seleccionada por el innovador proceso de transformación integral de sus espacios físicos y los procesos de aprendizaje.Los cinco World's Best School Prizes - Colaboración con la Comunidad, Acción Ambiental, Innovación, Superación de la Adversidad y Promoción de Vidas Saludables - celebran a las escuelas de todo el mundo por el papel fundamental que desempeñan en el desarrollo de la próxima generación y por su enorme contribución al progreso de la sociedad, especialmente a raíz del coronavirus.El director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, aseguró que "es un orgullo que dos escuelas bonaerenses estén entre las 50 mejores del mundo" y puso de relieve que, con sus propuestas, ambas instituciones "contribuyen a construir un mejor sistema educativo"., detalló el funcionario consultado por Télam.Asimismo, el exministro de Educación de la Nación consideró que las propuestas de estos establecimientos "hacen de la escuela un ámbito de conocimiento, pero también del encuentro, un ámbito amable donde circula el aprendizaje y la vida".En ambas instituciones "proponen aprendizajes basados en proyectos con una visión interesante de la igualdad de oportunidades" y añadió que "son experiencias que existen en el mundo y que aquí se adaptaron poniendo en el centro la tarea de tener más y mejores aprendizajes, y eso es muy valorable".agregó Sileoni.Y continuó: "La escuela Rocca, con una década de trabajo muy importante, tiene una original idea de transformar los espacios físicos -que son también una transformación del aprendizaje- poniendo al estudiante en el centro, fomentando la autonomía y la circulación de los aprendizajes".Los World's Best School Prizes se establecieron para compartir las mejores prácticas de las escuelas que están transformando la vida de sus estudiantes y creando un impacto positivo en sus comunidades, indicaron los organizadores en un comunicado.En la escuela Presidente Domingo F. Sarmiento, dependiente de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (Unnoba) se llevan a cabo tareas de reciclado y compostaje, se fomenta el ahorro de energía y se impulsa el compromiso con los animales, en el marco de la investigación orientada a abordar los problemas de la sostenibilidad.En esa institución, entre otras iniciativas, los alumnos desarrollaron cestos de colillas de cigarrillos con materiales reciclados y los repartieron en dependencias públicas de Junín; y emplearon ladrillos ecológicos y desechos plásticos para armar "ecocuchas" y fomentar la empatía y el apoyo hacia los animales.Allí, también se desarrolló un proyecto de investigación de fitorremediación, con el propósito de evaluar los niveles de contaminación por metales pesados en espejos de agua, así como la capacidad de ciertas plantas de absorber esos metales para mejorar la calidad del agua.En la Escuela Técnica Roberto Rocca, del Grupo Techint, se implementa el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) como la metodología principal para que los estudiantes trabajen y aprendan. Así, se ubica a los alumnos en el centro del proceso de aprendizaje y se fomenta su autonomía mediante formas de enseñanza que integran diferentes asignaturas basadas en problemas, preguntas y situaciones de la vida real.Ese enfoque de materias integradas ayuda a los estudiantes a aprender de manera más conectada.En septiembre próximo se anunciará una lista de 15 finalistas, tres por categoría, y finalmente en octubre se publicarán las cinco escuelas ganadoras, que recibirán un premio estímulo de 50 mil dólares; elegidas por un jurado compuesto por académicos, educadores, ONG, emprendedores sociales, gobiernos, sociedad civil y el sector privado de todo el mundo.La organización que entrega los premios desde el año pasado, en colaboración con Accenture, American Express, Yayasan Hasanah y la Fundación Lemann esy su presidente Vikas Pota, felicitó a los colegios bonaerenses "por ser incluidos en las listas de las escuelas preseleccionadas en el Top 10 de los World's Best School Prizes 2023".