“Desde que Lisandro publicó el video no dejamos de recibir pedidos, llamados y encargues de ponchos" / Foto: Rua-Chaky

🇦🇷 Rua Chaky: la historia de los catamarqueños creadores del poncho de Lisandro Martínez



Rua Chaky, en quechua: hecho a mano / Foto: Rua-Chaky

Los ponchos de Rua Chaky / Foto: Rua-Chaky

Cómo le llegó el poncho a Lisandro

Un poncho puede costar desde .000 hasta .000, que es el valor del poncho patrio con la bandera argentina / Foto: Rua-Chaky

Rua Chaky, en: hecho a mano. Bajo una técnica ancestral de trabajo en telar criollo, la familia de Ramón Baigorria lleva adelante un pequeño emprendimiento de ponchos hechos en telar en Belén, Catamarca, del que hoy se habla en todos los rincones del país gracias al video viral del jugador de la Selección argentinaSe trata de un trabajo artesanal, pieza por pieza y sin máquinas de por medio, que elaboran Ramón, su mujer Graciela Carrasco y sus hijos: Daniela, Agostina e Ignacio. La industria textil es una de las más fuertes de la provincia de Catamarca, en muchos casos hastade piezas para distintos países del mundo.Ramón tiene 67 años y según contó a Télam empezó a trabajar a los 10. Se trata de una familia que llegó a la, oficio en el que trabajan varones y mujeres a pesar de que se requiere bastante fuerza, especialmente con las manos y con los pies sobre los pedales del telar para poder abrir y entretejer los hilos.Bajo esta técnica sumamente artesanal y dedicada, cada poncho puede demorar entre, dependiendo del diseño de la pieza y del tipo de material que requiera: Rua Chaky trabaja con hilados de llama, de oveja o de vicuña y realizan el teñido de distintos colores con tés, yerbas, arbustos, flores y hasta verduras. Por ejemplo, los rojos los hacen con piel de cebolla o remolacha.Ramón define su trabajo como tejido rústico.Un poncho puede costar desde, que es el valor del poncho patrio con la bandera argentina. “Desde que Lisandro publicó el video no dejamos de recibir pedidos, llamados y encargues de ponchos. Y obviamente no damos abasto, porque este es un trabajo artesanal, no podemos poner máquinas a trabajar para tener 10 ponchos juntos”, contó a Télam Ramón en una entrevista telefónica.“La historia es que un diseñador argentino que vive en España lo compró y se lo regaló a Lisandro. De repente se viralizó y ahora ese mismo diseñador se lo quiere regalar a todos los jugadores de la Selección, pero yo necesitaría tiempo para poder producir toda esa cantidad junta (risas)”, explicó Ramón.Al defensor delle llegó por parte de Marcelo Burlon, quien lo había obtenido a través de Hand Matters, un e-commerce que exporta el talento de artesanos de Argentina y la región., escribió Martínez en su posteo, donde se lo ve feliz con la pieza.La familia comenzó a elaborar el poncho patrio en 2010, cuando fueron convocados para losque se realizaron en la Ciudad de Buenos Aires y participaron de, con esta pieza tan bella comooriginal.Tras ese evento, el poncho fue un regalo institucional que recibieron autoridades de distintos países del mundo y desde entonces la producen de manera asidua, pero nunca imaginaron el impacto que generaría que lo vista uno de los jugadores deEn la ruta del telar en Catamarca los viajeros y turistas pueden pasar por las casas, patios y ateliers de los artesanos, allí se los llama. En el caso de Rua Chaky, en la tienda se puede ver cada diseño y Ramón personalmente comparte los secretos y el paso a paso del hilado.El negocio comenzó en un tallercito en la casa de la familia Baigorria, y hoy tienen un local de venta a la calle ubicado en la avenida Rivadavia 447 en Belén, Catamarca. Aunque los hijos de Ramón y Graciela pudieron estudiar, los tres participan actualmente de esta labor familiar.