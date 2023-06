Cuando Susana fue la diva total al evadir impuestos en el affaire de los autos truchos

Susana, el Mercedes y el torneo de sapo en Comodoro Rivadavia. (Ilustración: Osvaldo Révora)

Paso en falso

La ruta del Mercedes

El 5 de junio pasado, al prestarse a la requisitoria periodística en la gala de una marca de cosméticos, Susana Giménez asombró a los presentes al soltar:Así opinó sobre una denuncia anónima contra su amigo, el presentador televisivo Marley, por –supuestamente– haber integrado hace años una red de abusos a menores.Ya se sabe que tales palabras levantaron una polvareda de críticas, pero en esta ocasión en realidad pondremos el foco sobre su remate; a saber:Porque, más allá del problema de Marley, aquella es una idea recurrente en el imaginario de la casi octogenaria estrella.Esta frase alude a su creencia de que, una injusticia que –siempre según su visión del mundo– se complementa con la angurria impositiva del Estado (de cualquier Estado nacional) en perjuicio de los que más tienen.De manera que–o, al menos, torear– semejante disfunción político-económica, un impulso que comparte con otras “celebrities” de gran poder adquisitivo.Tanto es así que al respecto hay un caso testigo del cual ella fue una de sus protagonistas:, ocurrido entre fines de los ’80 y el comienzo de la década siguiente. Bien vale explorar esta historia.Corría una mañana primaveral de 1987, cuando el hombre atrincherado detrás de un enorme escritorio esbozó una sonrisa torva al extender unas llaves hacia Susana.A la vedette la acompañaba su flamante novio, Huberto Roviralta, quien fingía una expresión facial amorosa.Ellos estaban en una oficina de la concesionaria Geramo Automotores, sobre la avenida Figueroa Alcorta, frente al estadio Monumental, desde donde Steinberg regenteaba sus múltiples negocios. El trío entonces se dirigió a la cochera de la agencia, donde se exhibían vehículos de alta gama.Ella no disimuló su júbilo y, mientras abrazaba al empresario, exclamó:Entre ambos había una añeja amistad.y él le debía un inmenso favor: haber convencido a Carlos Monzón –el gran amor de de Susana entre 1973 y 1978– que abandone a su mentor y manager, Tito Lecture, en el mejor momento de su carrera boxística; es decir, tras su primer triunfo ante el colombiano Rodrigo Valdéz en el Principado de Mónaco, a mediados de 1976. Obviamente, su reemplazante no fue otro quehasta su retiró del pugilismo.Desde entonces ya habían transcurrido once largos años.En ese lapso,Él gastaba su fortuna viviendo a lo grande; ella empezaba a conducir el programa “Hola, Susana”, un éxito que consolidaría su fama.Steimberg, en tanto, ya, era el consejero oficial de Susana, orientándola en ciertas inversiones de las que él solía obtener pingües tajadas., de quien se hizo muy amigo. Ambos convergían de mañana en La Biela y por las noches e Fechoría.A fines de 1987, Susana conoció a Roviralta, que apenas demoró unos días en jurarle amor eterno. Lo cierto es que ella se sentía deslumbrada por ese polista del montón que alquilaba un pequeño departamento de dos ambientes en el barrio de Recoleta y queSteinberg lo caló de inmediato: el nuevo príncipe azul de Susana –según su criterio–Pero pensó que no sería prudente decírselo a su amiga. Unas semanas más tarde le vendió aquel Mercedes Benz.– repitió Susana en la cochera de la agencia.La expresión de “Huber” –como ella le decía– seguía siendo amorosa, como si la felicidad de su prometida le alegrara el alma.Días antes, al ofrecerle el asunto, le dijo:A Susana le brillaron los ojos, y solo atinó a preguntar:Entonces, Cacho le explicó que hay–resumió.A Susana le brillaron los ojos aún más. Y soltó una risita nerviosa.Dicho y hecho. Días después,, quien se prestó a tramitar esa franquicia en la Dirección Nacional de Rehabilitación.En aquella tarde primaveral, Susana le estampó un besito de despedida en la mejilla al empresario. Luego se acomodó ante el volante de la cupé alemana.y el auto se fue alejando hacia Palermo. Pera Steimberg había sido una jornada provechosa.Ya al comenzar la década siguiente,. Pero para las revistas de espectáculos, ella era “La diva de los teléfonos” debido a las llamadas al público que efectuaba en su programa de premios, el más visto de la época.Dicho sea de paso, en 1991, algo jamás superado en la TV nacional.Huber disfrutaba más que ella de aquella circunstancia. Había que verlo siempre sonriendo de oreja a oreja,, cuando la secundaba en sus idas y venidas.Claro que, condenado a 11 años de prisión.Mientras tanto,Como no podía ser de otro modo, Sofovich, además de ser menemista de la primera hora, también integraba la mesa chica del mandatario. Steinberg no le fue a la zaga, pero siempre en lo suyo, dado que se hizo socio de sus hijos: a Carlitos le preparaba en su agencia sus autos de carrera, y con Zulemita se encargaba de importar motocicletas.. Ninguna sombra parecía acechar sobre tan idílico presente. No obstante, “La diva de los teléfonos” recibió en esos días una llamada que jamás olvidaría. Del otro lado de la línea estaba Cacho.–dijo, a modo de saludo–,–Pero, ¿qué pasó? –quiso ella saber.–Vos sabes, Cacho, que yo no leo los diarios…Pues bien, hacia unos meses, un juez en lo penal-económico, el doctor Enrique Lotero,Y en las últimas horas acababa de pasar a la acción., quien estuvo cuatro días detenido por adquirir, mediante tal modalidad, una camioneta Nissan Pathfinder por la que pagó 40 mil dólares.Aunque sin ser arrestado, también sufrió el escarnio público uno de los propietarios de la Editorial Atlántida y gran amigo de Menem, donE, por apenas 60 mil verdes, mediante la firma del ascensorista manco de su emporio periodístico.Cuando la policía allanó su concesionaria, irrumpió Carlitos Jr para frenar el operativo con una frase antológica: “¡Atrás! ¡Esto es área presidencial!”.De aquel primer embate judicial, Susana salió bien librada, puesto que resultó inhallable la prueba del delito;Recién a los tres meses fue hallada en una estancia de Pilar vinculada a la familia Roviralta, dentro de un granero yEl Canal 9 de Alejandro Romay –la señal que se disputaba la audiencia con Telefe– puso al aire una y otra vez una nota desde ese granero, donde aún estaba el Mercedes Benz. Aquella cobertura incluía la entrevista a un peón:–quiso saber el movilero.–Ni idea. Porque el señor Huberto lo trajo un día que yo no estaba.Por entonces, la prensa derramaba ríos de tinta en el caso de los “autos truchos”, tal como todos lo llamaban. El epílogo judicial de esa causa fue –diríase– benévolo para casi todos sus involucrados. Tanto es así queal probarse que había adquirido esa camioneta “sin sospechar el origen espurio de su importación”.En cambio,“¡No cometí ningún delito!”, proclamó Susana, al borde del llanto, en su declaración indagatoria. PeroY fue procesada por “encubrimiento de contrabando”. Sin probar su inocencia, tuvo la fortuna de que la causa prescribiera en 1996.No está de más resaltar un detalle de este proceso: acorralada por las pruebas en su contra, ella apeló al siguiente argumento:A raíz de ello,Pero, poco después, Cacho murió en la cárcel, condenado como jefe de una banda de contrabandistas.y, con el propósito de promocionar su mueblería, lo convirtió en el premio de quien ganara un concurso de sapo organizado por él a tal efecto. Al final, el vencedor fue un vecino de esa ciudad.En aquel mismo año,en la nariz.Meses más tarde, el acuerdo de divorcio le reportó a él nada menos que 10 millones de dólares. En esa ocasión, a Susana Giménez también se le oyó decir: