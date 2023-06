Petro aseguró que atacan su Gobierno porque quieren destituirlo como a Castillo

Petro se reunió en Berlín con integrantes de la comunidad colombiana / Foto: Archivo-Víctor Carreira.

En Berlin, Alemania. Con mi pueblo colombiano pic.twitter.com/mTWMPAHWlz — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 15, 2023

"La selva amazónica es la vida de la humanidad, ¿no tiene importancia América Latina?" Gustavo Petro

Este es mi comunicado sobre las afirmaciones de la revista semana. Favor hacer un RT pic.twitter.com/QJbbw4ga5i — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 15, 2023

La tensión política desató marchas a favor y en contra del mandatario / Foto: AFP.

"Estos supuestos testimonios, que tienen un interés difamatorio en contra del Presidente de la República, buscan minar la confianza de la ciudadanía en el Gobierno Nacional" Gustavo Petro

El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró este jueves durante su visita a Alemania que su Gobierno es atacado porque "quieren derribarlo" y puso como ejemplo lo ocurrido en Perú con el exmandatario Pedro Castillo."Yo hablaba de Pedro Castillo, pero eso ya pasó la frontera., para derribar al Gobierno", dijo en un encuentro con la comunidad colombiana en el Instituto Iberoamericano en Berlín, donde llegó el miércoles para una visita de varios días.En su discurso, destacó la importancia de Colombia y la región para poner en marcha fuentes de energía alternativas, uno de los principales temas de su visita."La selva amazónica es la vida de la humanidad, ¿no tiene importancia América Latina?, sus soles, sus vientos, resulta que no hay región del mundo que pueda generar energía limpia", destacó el mandatario, según recogió la agencia Europa Press.Al llegar a la capital alemana, Petro destacó la importancia del uso del hidrógeno verde y consideró que "todo lo que sea reemplazar combustibles fósiles implicaría ahorros sustanciales de importaciones".El mandatario, el primero de izquierda en Colombia, negó a su vez estar involucrado en el escándalo por el cual dejó su cargo la exjefa de gabinete Laura Sarabia y desmintió una información publicada por la revista Semana."Son falsas las afirmaciones entregadas por una supuesta fuente que no se identifica, en las que se me relaciona con altas sumas de dinero en efectivo.", indicó Petro en un comunicado publicado en Twitter.El escándalo empezó a finales de mayo tras el robo de un maletín con miles de dólares de la casa de Sarabia.La niñera de la exjefa de gabinete terminó interrogada con polígrafo en la sede presidencial y luego interceptaron sus conversaciones telefónicas haciendo uso de un informe falso de policía que la vinculaba con narcotraficantes.Para el presidente colombiano, el objetivo es"Estos supuestos testimonios, que tienen un interés difamatorio en contra del Presidente de la República, buscan minar la confianza de la ciudadanía en el Gobierno Nacional, a través de versiones sobre hechos en los que no se aportan ni existen ningún tipo de pruebas", agregó.En Berlín, el presidente colombiano(BDI, por sus siglas en alemán), en la Casa de la Economía Alemana para analizar temas como hidrógeno verde, energías renovables, tecnología e innovación.Por la tarde, donde se reunió con la presidenta del legislativo, Bärbel Bas, del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), con quien habló sobre democracia, política de paz, cambio climático, equidad de género y desarrollo, según la Presidencia colombiana.A modo de cierre de la jornada, dará unala más antigua de las fundaciones políticas alemanas, vinculada a la socialdemocracia.El viernes mantendrá un encuentro con el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, en el Palacio de Bellevue, en Berlín, donde recibirá honores militares.Steinmeier le hará entrega además de dos máscaras kogui, de esa comunidad indígena colombiana, que permanecen en Alemania desde 1915 y que actualmente están expuestas en el Museo Etnológico de Berlín.Luego, el jefe de Estado colombiano será recibido por el canciller Olaf Scholz en el Bundeskanzleramt, sede de la Cancillería Federal.