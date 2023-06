El negocio de cine pasó de los pronósticos de extinción a un récord inédito

"Avatar, el camino del agua" se estrenó a mediados de diciembre de 2022 y ya la vieron 3.300.000 espectadores.

Top 10 de 2023

"Super Mario Bros" es el filme más visto de los estrenados en 2023.

"La extorsión" es la película argentina con más público en salas este año.

Fenómeno a escala global

“The Roundup: No Way Out”, tercera entrega de la saga con el popular actor Don Lee (Ma Dong-seok en su país) vendió 8 millones de tickest... ¡en dos semanas!

operan unos pocos complejos y concurren apenas 120.000 espectadores.se registran casi tres millones de espectadores y el negocio empieza a ver la luz al final del túnel.se venden casi cinco millones de tickets para lo que constituye un récord histórico (el mejor mayo hasta entonces había sido el de 2016 con 4,6 millones).Transcurrieron solo tres años, pero el contraste es mayúsculo: del peor momento para el cine en el cine (y para muchas otras actividades, claro) se pasó a; de lo que muchos insistían era un inminente certificado de defunción para una actividad que se derrumbaba mientras el arrasador streaming hogareño se adueñaba de todo se pasó ahora a un sector nuevamente próspero y masivo: más de 20 millones de localidades vendidas en lo que va del año y una proyección que indica que se podría volver cuando finalice diciembre a las cifras de la prepandemia:Si bien el público se mueve al ritmo de los “tanques” de Hollywood y, lo cierto es que la gente ya perdió hace tiempo el miedo a volver a una sala de cine (o a un teatro, o a un estadio cerrado para un show musical) y, aunque por supuesto sigue siendo una variante de consumo muy popular.El ranking de las películas más vistas durante los primeros cinco meses y medio de este año muestran ya ay a otros dos que superaron el millón. Aquí las cifras actualizadas al 14 de junio:Súper Mario Bros. La película: 2.900.000 espectadoresGato con Botas: El último deseo: 2.500.000Rápidos y furiosos X: 2.200.000Avatar: El camino del agua: 2.150.000 (*)Guardianes de la Galaxia Volumen 3: 1.400.000La Sirenita: 1.100.000Ant-Man and the Wasp: Quantumania: 800.000La extorsión: 550.000John Wick 4: 530.000Evil Dead: El despertar: 520.000(*) Total desde su estreno el 15/12/2022: 3.300.000 espectadoresFuentes: Ultracine y Gerencia de Fiscalización del INCAAEl fenómeno de la concentración conllegó para quedarse y las películas del Top 10 suman en lo que va del año(los algo más de 20 millones mencionados). Y para el cine argentino quedó soloLas perspectivas para lo que viene son también muy buenas: sin ir más lejos, para este fin de semana XL de cuatro días no laborables (jueves a martes) se espera una excelente concurrencia con dos novedades,, sumándose a los títulos que vienen dominando la taquilla local como “Transformers: El despertar de las bestias”, “Spider-Man: A través del Spider-verso”, “La Sirenita” y “Rápidos y furiosos X”.Y poco tiempo después llegarán las vacaciones de invierno (que constituyen cada año el período más rentable para el negocio del cine en la Argentina), con, con el inoxidable Harrison Ford;, con Tom Cruise;, de Greta Gerwig, con Margot Robbie y Ryan Gosling; y, de Christopher Nolan.Los mercados internacionales; o sea, los que no son Estados Unidos y Canadá, vienen creciendo a un ritmo mucho más fuerte que el norteamericano y actualmente(los ingresos en Estados Unidos representan el 22% restante).(llegó a 82,4 millones de tickets) respecto de igual período de 2022, según estadísticas divulgadas por el CNC (el INCAA de ese país). Con respecto al promedio de 2017 a 2019 (o sea, la prepandemia), los números solo están un 11,6% por debajo por lo que la recuperación ya es casi total.En Asia también se nota una creciente recuperación:. El mercado chino (segundo en importancia a nivel mundial) recaudó 3.200 millones de dólares en lo que va de este año, 46% más que el mismo período de 2022, aunque todavía 19% por debajo de los números de 2019 (China fue uno de los últimos países en alcanzar la tan mentada nueva normalidad)., según cifras de Gower Street Analytics., también tuvo un excelente mayo gracias al éxito de varios títulos locales como “The Roundup: No Way Out”, tercera entrega de la saga de acción encabezada por el popular actor y productor Don Lee (Ma Dong-seok en su país), queEn definitiva, la tan ansiada recuperación de los niveles previos a la era del COVID es inminente y podría concretarse incluso antes de fin de año.