Una saga convierte a Merkel, la excanciller alemana, en una detective implacable

Safier no se considera un admirador de Merkel, valora su forma de hacer política / Foto: Montaje

Segunda parte de las aventuras de Miss Merkel

En un juego entre realidad y ficción como el que solo pueden proponer los libros, acaba de llegar a las librerías argentinas "Miss Merkel: El caso del jardinero enterrado", la segunda entrega de la saga intrigante del escritor alemán David Safier que tiene la particularidad de estar protagonizada por la Angela Merkel, quien en vez de ocupar el cargo de canciller -como lo hizo hasta 2021- en la ficción se encuentra en el papel de una detective que busca un retiro tranquilo tras años de trabajo de investigación en Berlín.. Sin embargo, su ese clima se ve perturbado cuando se enfrenta a un asesinato inusual en un pequeño pueblo: un jardinero ha sido enterrado de forma extraña en el cementerio, un hecho que desencadena una serie de eventos que sacuden la aparente calma del lugar.Para resolver el misterio, Miss Merkel se adentra en una investigación con sospechosos de dos familias rivales, dueñas de las dos funerarias locales. La trama, que escala en el tono desopilante, lleva a la protagonista a encontrarse con uno de los propietarios despierta un interés especial, ya que comparten una pasión por Shakespeare y ella lo encuentra inesperadamente atractivo.y además de contar con una protagonista que usufructúa el nombre de la Canciller rinde homenaje a la famosa Miss Marple de Agatha Christie, fue un éxito rotundo a nivel mundial.En esta segunda parte, "Miss Merkel. El caso del jardinero enterrado", Safier vuelve a encarrilar a su singular Jessica Fletcher en una trama llena de giros y humor. Aunque el autor no está seguro de si Merkel ha leído sus libros completos, sabe que sus amigos cercanos y varios políticos de su círculo más cercano sí lo han hecho."Con Miss Merkel: El caso del jardinero enterrado", Safier retoma la mezcla única de humor, intriga y personajes peculiares que convirtió al primer libro en un bestseller y reedita su talento para entretener y hacer reír a los lectores con la estrategia literaria de convertir la frialdad política de Merkel en un personaje inolvidable en el mundo de la literatura. Y, según contó en una entrevista con el diario español La V oz de Galicia, trabaja en el tercer libro de la serie que se lanzaría el año próximo.Aunque Safier no se considera un admirador de Merkel y dice no haber votado nunca por ella, valora su forma de hacer política y, tras años de estudiarla para conseguir material para su personaje, a describe como una mujer inteligente que tomó decisiones valientes y basadas en su buena fe, como prescindir de la energía nuclear, profesionalizar el ejército y brindar apoyo a los refugiados. Para él,Además de las novelas, la saga de Miss Merkel ha dado un salto a la pantalla con una adaptación televisiva. La cadena alemana RTL estrenó recientemente una serie de películas basadas en las obras de David Safier., luciendo el peinado y el vestuario característicos de la ex canciller y la tira comienza con una Merkel que recién ha abandonado Berlín a las afueras para comenzar una vida más tranquila junta con su esposo, su guardaespaldas y su perrito, que en el libro fue bautizado Putin (por Vladimir, el presidente de Rusia) pero que en la versión televisiva (que se emite mientras transcurre la guerra en Ucrania) ha cambiado de nombre a Helmut.