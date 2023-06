Scaloni confirmó que Messi, Di María y Otamendi no viajarán a Indonesia

El director técnico del seleccionado argentino,, confirmó este jueves, tras el triunfo por 2 a 0 sobre Australia en China, quepara el segundo y último amistoso de la gira por Asia.Los tres referentes del plantel campeón del Mundo fueron licenciados y comenzarán sus vacaciones antes del resto de sus compañeros, que el lunes próximo desde las 9.30 enfrentarán a Indonesia., dijo Scaloni en diálogo con TyC Sports y DirecTV Sports en la zona mixta del Estadio de los Trabajadores de Beijing."Del resto, ninguno me lo planteó. Quiere decir que quieren estar acá", agregó el entrenador sobre la liberación de los futbolistas más experimentados de la convocatoria para jugar en Indonesia."Sacamos adelante un partido muy difícil porque las condiciones no eran las idóneas. Nuestros jugadores están en medio de las vacaciones y ellos venían en competencia", remarcó Scaloni.Consultado por el debut de Alejandro Garnacho , el entrenador pidió ir "paso a paso" pero reiteró la ilusión que hay con la joven estrella de Manchester United."Hay que ir paso a paso. Lo hicimos entrar para que se vaya encontrando y estamos ilusionados como todo el resto. Queremos darle minutos a los chicos, sin olvidarnos de los que están", advirtió.El DT campeón del Mundo explicó la variante táctica que eligió por la ausencia de Lautaro Martínez y la suplencia de Julián Álvarez."El sistema no tiene mucho que ver con la manera de jugar, que es siempre parecida. Variamos en función de las matices y optamos con 'Nico' (González) abierto y que después se haga '9'", analizó.Scaloni volvió a resaltar la importancia de no relajarse ya que desde atrás "vienen chicos" con empuje y eso obliga a que todos "estén metidos".De cara al partido del próximo lunes contra Indonesia, Scaloni adelantó que, ya que el equipo "necesita seguir" sumando variantes.Consultado por la llegada de Alexis Mac Allister a Liverpool, Scaloni admitió su "orgullo" porque sus dirigidos están "en los mejores equipos del Mundo".Sin embargo, el DT aclaró que lo "más importante" es cómo compiten "más allá de la liga" en la que están.Para cerrar, el oriundo de la localidad santafesina de Pujato celebró el arribo de Marcelo Bielsa como DT de Uruguay pero, a la vez, lamentó que será uno de los rivales de la Argentina en el camino hacia el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.