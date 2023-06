Destacan el avance en las terapias para el cáncer de riñón

El cáncer de riñón afecta cada año a 430 mil personas.

La espereanza de los tratamientos

El avance endisminuyen notablemente la reaparición del cáncer de riñón,, indicaron especialistas que destacaron la importancia de un diagnóstico temprano, en el marco del Día Mundial del Cáncer de Riñón., de las cualesubicando a este tumor como el decimosexto en lugar de incidencia.En tanto,ubicando al cáncer de riñón como el quinto tumor más frecuente después del "de mama, de colon, de pulmón y de próstata", detalló en diálogo con Télam Matías Chacón, jefe de Oncología Clínica del Instituto Fleming."Si bien el número de casos nuevos por año aumentó respecto de períodos anteriores, la mortalidad se mantiene más o menos igual y esto se debe por un lado a la detección incidental y, por otro, a los nuevos tratamientos aplicados a los casos graves que evitan la recidiva que es cuando el cáncer reaparece", precisó el especialista.Pero a diferencia de lo que pasaba años atrás, actualmente de forma incidental se detectan tumores que llevan a un rápido diagnóstico, lo que aumenta "exponencialmente el número de casos, pero la cifra de muertes se mantiene practicamente igual", explicó el oncólogo co-fundador de laAntes se hacían nefrectomías radicales en las que se sacaba el riñón, la glándula suprarrenal y un trayecto del uréter; hoy se trata de preservar tejidos sanos, sacar sólo parte del riñón, con lo que se evita secuelas o complicaciones, lo que sin dudas impacta sobre la calidad de vida de los pacientes", detalló.Chacón explicó también queel tratamiento de los casos de tumores de alto riesgo, que son los mayores a 7 centímetros.Una vez extirpado el tumor se realizan tratamientos adyuvantes para evitar la reincidencia, prácticas que eran habituales "desde hace décadas pero no tenían éxito porque resultaban negativas y terminaba nuevamente en una cirugía", apuntó el oncólogo.Sin embargo, desde hace dos años la adición "de una inmunoterapia que se llama pembrolizumab mejoró notablemente los números", precisó el especialista y relató que en pacientes a los que se les extirpó un tumor renal considerado de alto riesgo de recidiva se les "añadió un año de tratamiento inmunológico y se demostró retrasarla"., en la que enmarcó el uso desde 2006 de medicamentos antiangiogénicos que son los que bloquean la formación de vasos sanguíneos y "la inmunoterapia que apareció en 2018 en combinación para tumores renales y que cambió la historia por completo de los pacientes con metástasis de cáncer de riñón".En estos casos, "la gran mayoría accede a respuestas positivas y hasta a la desaparición de sus metástasis, o sea que realmente el avance en el conocimiento se ha trasladado en un beneficio para reducir obviamente el tamaño de los tumores y eso lleva a menos síntomas y mejor calidad de vida".El especialista destacó el trabajo decomo Vicare, una organización que trabaja en educar, difundir, prevenir y concientizar sobre la temática.Por su parte, Eduardo Biondi, oncólogo y gerente médico del Laboratorio Varifarma, explicó que si bien el cáncer de riñón es mayoritariamente esporádico,Otros son la edad, dado que la incidencia de cáncer de riñón es mucho mayor en mayores de 50 años.Biondi precisó que "la función más importante de los riñones es filtrar la sangre para eliminar las impurezas y el excedente de agua en forma de orina. También, los riñones producen hormonas que controlan la presión arterial, la producción de glóbulos rojos y otras funciones esenciales para sostener el medio interno"., consignó el especialista y coincidió en que "la detección se realiza por hallazgos casuales en estudios de rutina o motivados por otras sintomatologías, como un análisis de sangre o ecografías abdominales".Con el avance de la enfermedad puede aparecer hematuria (sangre en orina), cansancio, pérdida de apetito, fiebre, anemia y cuadros de hipertensión arterial en pacientes que no son hipertensos., advirtió el especialista y remarcó que "cada médico definirá la estrategia de tratamiento dependiendo de diversos puntos vinculados a cada paciente en particular y al avance de la enfermedad".Por último, destacó que es "fundamental que en la atención participen profesionales de la salud de distintas especialidades formando un equipo multidisciplinario entre radiólogos, patólogos, urólogos, cirujanos, oncólogos, radioterapeutas, nutricionistas, enfermeros y psico-oncólogos".El 8, 9 y 10 de noviembre se realizará en el predio de La Rural del barrio porteño de Palermo el Congreso Internacional de Oncología bajo el lema "El cáncer en el centro, entre la comunidad y la ciencia".