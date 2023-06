Rolo Sartorio, de La Beriso: "Es un alivio tener menos exposición"

Foto: Prensa

Foto: Prensa

Foto: Prensa

Con las aguas mucho más tranquilas respecto de aquel 2016 en que el grupo protagonizó una serie de shows en Obras, llenó un River y un Estadio Único de La Plata, y teloneó a Los Rolling Stones durante su última visita al país; Rolo Sartorio, cantante y líder de La Beriso, afirmó que "es un alivio tener menos exposición" al remarcar que "cuando estás ahí arriba todos te critican"."Es un alivio a la hora de vivir. Mejor que miren para otro lado porque cuando estás ahí arriba todos te miran y te critican. Ahora están todos mirando a los chicos del trap y nosotros pasamos por el costadito, tranquilos. Está bueno porque te relaja. Ya estuvimos allá arriba, ya va a volver y cuando vuelva será con otra madurez, sabiendo lo que te pasa. Mirá el caso de Fito", dijo el frontman del grupo en diálogo con Télam.Más allá del nivel de presencia en medios, La Beriso nunca mermó su ritmo de trabajo y actualmente, tras una gira por todo el país, ya tiene entre manos un nuevo disco titulado "Mienten", producido por el propio Sartorio y Álvaro Villagra, que desde las 22 de hoy estará disponible en plataformas, y el próximo 25 de junio protagonizará un concierto en el porteño Movistar Arena, de Villa Crespo.Precisamente, el nombre del disco, del que ya se habían anticipado los temas "Reflejo" y "Cordura", remite "al bullying que hay en las redes sociales", detalló el cantante, quien reconoció que La Beriso "padeció" estos ataques en un momento pero que con el tiempo aceptó que "era algo que le pasa a todos los artistas".En una extensa charla con esta agencia, Rolo Sartorio dio algunas pistas del show que se viene, brindó algunos detalles del nuevo disco y reflexionó en torno al derrotero de la banda y su relación con el éxito.- Nosotros siempre giramos mucho por el interior el país, desde que la banda creció nunca dejamos de hacerlo porque nos gusta mucho estar en la ruta, la pasamos bien. La gente en el interior es increíble, te trata de maravillas. Estuvimos aprovechando estos shows para afinar los temas nuevos y después decidir qué canciones nuevas van en el Movistar. No van a ser muchas porque el disco va a tener pocos días en la calle. Las canciones no son conocidas todavía y no queremos aburrir a la gente porque quiere cantar canciones que conoce. Los temas nuevos tuvieron buena recepción. En vivo, como que se quedan mirando pero luego te escriben y te hacen buenos comentarios. Todas las canciones necesitan un tiempo de maduración en la gente para que sean totalmente aceptadas.- Cuando hacés una canción, primero tratás de que a vos te llegue. Si a vos te llega, a la gente le va a llegar. A veces obviamente no pasa, porque ningún músico tiene ese porcentaje de seguridad que a la gente le va a gustar. Vos hacés la canción y esperás que le llegue como te llegó a vos.- No va a ser un show más. Estamos apostando a otro formato de pantallas, a luces que acompañen a la banda y no solamente la ilumine, vamos a disparar algunas secuencias. A mí, como público, no me gusta solo el telón negro de fondo, "dame algo más". Así que estamos preparando todo para que que sea un lindo espectáculo en general. No me gusta decir que va a ser la presentación oficial del disco nuevo porque eso es siempre una mentira. Uno nunca toca todo el disco, solo algunos temas.- Es un disco pandémico porque al pasar tanto tiempo en casa tenía temas para tirar para arriba. Nunca tuve tantos. La temática es emociones puras. Nos gusta emocionar. Hay canciones rockeras, hay canciones de amor, pero siempre buscamos que sean buenas melodías y tratamos de que las letras te lleguen al corazón. Es un disco muy "berisero".- Tenemos una canción que se llama "Ratas", que iba a ser el corte de difusión y al final no fue, que está cantado con melodía pero tiene una cosa media rapeada. Tal vez eso nos animamos a hacer distinto, pero después va muy por el camino de La Beriso, con buenas melodías. Pero sí me parece que es el mejor disco de La Beriso por el sonido y por la manera en que armamos algunos arreglos, con un concepto más sinfónico, digamos, lo que no significa que haya cuerdas.- La idea de "Mienten" aparece porque lo que dice la letra de "Ratas" es la temática de la tapa del disco. Habla de un tema que se sufre mucho ahora que es el bullying en las redes sociales. Entonces sacamos de ahí la idea de la tapa que es una especie de "walking dead" y una rata que los maneja a todos.-En su momento sí, porque era demasiado, nos pegaban por cualquier cosa. No sé, caía granizo y éramos los culpables por no avisar, pero bueno, a Chano también le pegaron mal en una época y ahí lo tenés, metió cuatro estadios en horas. Es así, el artista tiene que soportar a la gente que solo quiere criticar pero después son muchos más los que apoyan si la banda está buena y eso lo demostrás con los shows.- Es verdad. O sea, yo lo sufrí pero después conocí a otros artistas que me contaron que les pasó lo mismo y me di cuenta de que era algo normal, entonces lo empecé a digerir de otra manera. Lo que pasa es que también veníamos con un tremendo éxito. En un año hicimos ocho Obras, un Estadio de La Plata, un River, los tres días con los Stones... era una bestialidad. Y me acuerdo de que hablé con uno de los artistas más grandes de Argentina, no voy a decir con quién porque no viene al caso, y me dijo: "Tranquilo porque después viene el bajón, a todos les pasa". Y ahora estamos en ese momento, de tener una buena base, pero no estamos en esa etapa en que llenamos River. Son modas. Tal vez el rock está en un segundo plano y el foco está en los chicos del trap, pero me parece que no hay manera de derrumbar el estilo de rock cancionero. Hay público para todo.- A la hora de vivir te pasa eso. Mejor que miren para otro lado. Cuando estás ahí arriba todos te miran y te critican. Ahora están todos mirando a los chicos del trap y nosotros pasamos por el costadito, tranquilos. Está bueno porque te relaja. Ya estuvimos allá arriba, ya va a volver y cuando vuelva será con otra madurez, sabiendo lo que te pasa. Mirá el caso de Fito.