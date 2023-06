La selección femenina de fútbol jugará un amistoso contra Perú en San Nicolás

Pontanova con sus dirigidas. / Foto: TW@Argentina.

El seleccionado argentino femenino de fútbol, que participará en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023, jugará un amistoso frente a Perú el próximo 14 de julio en el estadio de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires, como despedida del país antes de viajar a Auckland.El equipo que dirige, quien, comenzó a entrenarse esta semana en el predio de la AFA en Ezeiza con las jugadoras que finalizaron su participación en las ligas del exterior y algunas juveniles., buscará hacer historia este año: el seleccionado femenino nunca ganó un partido ni pasó de ronda y sumó sus primeros puntos en Francia 2019 al empatar contra Japón y Escocia.En el Mundial 2023, al que se clasificaron en forma directa por haber sido terceras en la Copa América, las argentinas -equipo número 28 en el ranking de la FIFA- integrará el Grupo G, en el que enfrentará a Italia (16 del mundo) el 24 de julio en Auckland; Sudáfrica (54) el 27 de julio en Dunedin y Suecia (número 3 del ranking) el 2 de agosto en Hamilton, todo en Nueva Zelanda., expresó Portanova en la presentación del amistoso que organizará Torneos.Tenemos muchas cosas por pulir, para esos están los entrenamientos y el análisis del rival. Lo importante es que todas nos unamos con un mismo objetivo", comentó la defensora del Madrid CFF, Aldana Cometti.Durante el encuentro con la prensa en el predio de AFA, Dalila Ippolito contó su experiencia de haberse sentido parte de la Selección argentina tras jugar su primer Mundial en Francia 2019 con apenas 17 años.“Fue una experiencia inolvidable que me permitió dar el salto a Europa, el gran paso de mi carrera. Seguí mi sueño, algo que viene de muchas generaciones. Es un logro muy importante e increíble lo que estamos consiguiendo, hay muchas historias de vida en cada jugadora”, aseguró la actual delantera del Parma (Italia).La delantera Mariana Larroquette, que actualmente juega en el Club León de México, comentó que “hay muchos procesos que nosotros no vivimos y recién ahora se están empezando a vivir, es un cambio para el fútbol femenino"."Nuestro objetivo es ganar y jugar bien. En la fecha FIFA lo venimos demostrando; podemos jugar bien y ganarle a cualquiera”, completó Larroquette.En línea con lo anterior, la mediocampista Vanesa Santana -del Sporting Club de Huelva en España- se mostró orgullosa frente al crecimiento de la Selección femenina: “Creo que es algo muy importante para el fútbol argentino, esto se lo merecen muchas jugadoras, no fue nada fácil llegar hasta acá. Para mí la Selección es mi segunda familia. Defender la camiseta de mi país es lo mejor que me pasó en la vida, fueron muchos años de lucha y seguir en este nivel es un orgullo enorme”.