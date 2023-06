El Banco Central Europeo dispone otra suba en las tasas de interés

"Las perspectivas del crecimiento económico y la inflación siguen muy inciertas" Christine Lagarde

El Banco Central Europeo (BCE) dispuso este jueves una nueva suba de sus tasas de interés de referencia, al tiempo que anticipó que aún hacen falta más ajustes al alza en el costo del dinero.La nueva suba -la octava desde julio del año pasado- fue de 25 puntos porcentuales, en coincidencia con los pronósticos de los economistas, lo cual ubica a las tasas de facilidad de depósito, de refinanciamiento, y de préstamo marginal en 3,5%, 4% y 4,25%, respectivamente,“La inflación está bajando, pero se proyecta que siga alta por mucho tiempo. El Consejo Gobernante está determinado en asegurar que la inflación regrese a tiempo a su objetivo de mediano plazo del 2% (anual). Por ende, decidió subir las tres tasas de interés de referencia en 25 puntos básicos”, indicó el BCE a través de un comunicado.Además de subir las tasas, el BCE subió sus proyecciones de inflación y bajó las de crecimiento,para la economía de la Eurozona.El organismo ahora espera una inflación promedio del 5,4% anual para este año, 3% para 2024, y de 2,2% en 2025. En los tres casos, las proyecciones superan en una décima las que el BCE comunicó en marzo pasado.-que excluye los valores volátiles de la energía y los alimentos- a 5,1% para este año, 3% para 2024, y 2,3% para 2025.En tanto, según las nuevas estimaciones, la economía sólo crecerá 0,9% este año, 1,5% en 2024, y 1,6% en 2025. El BCE, en este caso, bajó en una décima las proyecciones de 2023 y 2024, y mantuvo sin cambios la de 2025., admitió el jueves la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en declaraciones a la prensa citadas por la agencia Bloomberg.Entre las causas de la inflación, Lagarde puso el foco en el aumento de los salarios y en los márgenes de las firmas de algunos sectores.La entidad, por otro lado, destacó que las subas de tasas están “gradualmente teniendo un impacto en la economía”, incrementando los costos de préstamo y ralentizando el crecimiento de los préstamos.De hecho, la entidad señaló que las tasas efectivas, tanto para empresas (4,4%) como para hipotecas (3,4%), llegaron al “mayor nivel en más de una década”. No obstante, anticipó que esta suba de tasas no será la última.“Las futuras decisiones del Consejo Gobernantes aseguran que las tasas de interés se dirijan a niveles lo suficientemente restrictivos para bajar la inflación, y se mantendrán en esos niveles el tiempo que sea necesario”, señaló el banco central.De forma más explícita, la propia Lagarde afirmó, tras ser publicada la decisión, que es “muy posible” un alza en julio.“No estamos pensando sobre pausar (las subas)”, subrayó.Los analistas aseguran que el de julio será el último ajuste del BCE, teniendo en cuenta que, además de una inflación en moderación, la economía europea se está estancando, habiendo registrado una recesión técnica -la primera desde 2020- en el primer trimestre al contraerse 0,1%.De todos modos, el escenario sigue abierto y algunos de los “halcones” de la entidad, como el presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, señalaron que el pico de tasas podría no alcanzarse en el próximo verano boreal.Algo similar ocurre en Estados Unidos donde, si bien la Reserva Federal estadounidense (FED) decidió frenar el miércoles la suba de tasas, el presidente de la entidad, Jerome Powell, dejó abierto el terreno para otras dos subas de tasas en lo que queda del año, a la espera de nuevos datos de la economía.El ajuste monetario en la Eurozona no solamente comprende la suba de tasas: el BCE también ratificó en esta jornada que discontinuará en julio las reinversiones de los vencimientos del Programa de Compra de Activos (APP), cuyos montos de reinversiones ya venían bajando en un promedio de 15.000 millones de euros mensuales.