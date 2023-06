Tierra del Fuego: tanto oficialismo como oposición mantuvieron su composición

Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas de Atlántico Sur.

Gracias a todos los vecinos y vecinas de Ushuaia por ratificarnos la confianza.



Quiero convocar a todos y todas a seguir trabajando para construir juntos la ciudad que soñamos. #HayFuturo pic.twitter.com/Lu7vtgKgAZ — Walter Vuoto (@WalterVuotoTDF) May 15, 2023

La alianza oficialista -ahora denominada- y la opositorase constituyeron formalmente para participar de las primarias abiertas simultáneas y obligatoriasen Tierra del Fuego con los partidos que ya integraban ambos espacios, dando signos de unidad de cara al proceso electoral.Elvolvió a constituir un espacio común que reúne al actual gobernador fueguino Gustavo Melella (un radical K nucleado en el partido Forja) con los tres intendentes del distrito pertenecientes a la agrupación kirchnerista La Cámpora: el de la ciudad de Ushuaia, Walter Vuoto, el de Tolhuin, Daniel Harrigton, y el de Río Grande, Martín Pérez.Bajo este esquema, tanto Melella como Vuoto, Harrigton y Pérez lograron sus respectivas reelecciones en los comicios provinciales del pasado 14 de mayo.Ahora, con la flamante denominación de, en lugar de Frente de Todos, la alianza se presentó en la noche del miércoles ante la Justicia Electoral del distrito con once fuerzas políticas participantes.Entre esos partidos se destaca ely ely además de cuentan alLa alianzase presentó conformada por tres partidos: la Unión Cívica Radical (UCR), Propuesta Republicana (PRO) y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID).De esta manera, la coalición opositora retornó a la unidad después de las elecciones provinciales en las que else había presentado por afuera, con el actual diputado Héctor Stefani como candidato a gobernador.Además, otras dos alianzas se presentaron para presentar de las PASO fueguinas: una llamada, conformada por el Frente Hacer por el Progreso Social y Nuevo País, y el “Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad”, integrada por el Partido Obrero y el Partido Izquierda por una Opción Socialista.A si vez, los partidos en condiciones de participar de las PASO en el distrito, pero que no constituyeron alianzas son(el partido que responde localmente a Javier Milei) el(MAS) el(Mopof) ely la(Parte) y