Nueva jornada de protesta en Jujuy: docentes realizarán una marcha de antorchas

Docentes de Jujuy realizarán en la noche del jueves unaen la capital de la provincia y otras localidades, en reclamo de recomposición salarial y contra la reforma constitucional que lleva adelante el gobierno deLa convocatoria, prevista para las 19, fue realizada por la(Adep), que agrupa a los docentes de nivel inicial y primario, y el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems) que vienen impulsando las medidas de fuerza con unen las escuelas, dijeron sus voceros.Los docentes cumplen este jueves su undécimo día de paro por tiempo indeterminado, y comenzó la semana pasada con marchas masivas en las principales ciudades de la provincia, ollas populares, cacerolazos y permanencia al costado de las rutas., indicó a Télam la secretaria general del Cedems, Mercedes Sosa.En tanto, los gremios de la educación -junto a otros sindicatos de la Intergremial que también reclaman por reapertura de paritarias y aumentos salariales- realizarán el viernes un paro general y una marcha provincial.“A las amenazas hemos respondido con organización de los trabajadores y si nos descuentan haremos ollas populares”, advirtió Sosa sobre los dichos del gobernador Gerardo Morales que anunció que descontaría los días de huelga -desde el miércoles- al no levantarse las medidas de fuerza.Sosa recordó que esta situación ya, "en el 2015" y recordó que "después empezaron a implementar el (concepto salarial) presentismo creyendo que con eso iban a congelar la posibilidad de protestas en las calles y en las plazas”.En relación a la reforma de la Constitución que el Gobierno lleva adelante en la Legislatura (el miércoles sesionó la Convención y expuso los despachos de comisiones), afirmó queLa dirigencia del Cedems teme que el artículo 67 del texto pueda ser modificado “para derribar el Estatuto Docente sin considerar los derechos que el Estado reconoce y asegura" a los maestros y maestras "en cuanto a su carrera profesional".Por lo tanto, piden que este artículo se garantice “sin mover una coma”.La semana pasada, los gremios docentes rechazaron la propuesta salarial del gobierno realizada en la mesa técnica y renovaron el reclamo por, equivalentes al valor de la canasta básica.El viernes último, el gobierno jujeño formuló una propuesta que incluye un salario inicial de $179.000; la reestructuración de la base de cálculo del premio por asistencia; el aumento del adicional no remunerativo bonificable; el otorgamiento de un suplemento no remunerativo no bonificable de $4.000 a docentes de hasta 5 años de antigüedad; y descartar el descuento de los días de paro.