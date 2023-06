César Sena, pareja de Cecilia Strzyzowski, pidió declarar pero se arrepintió

El miércoles por la noche familiares y amigos de Cecilia encabezaron se realizó una multitudinaria marcha en el centro de Resistencia / Foto: Archivo.

Cecilia Strzyzowski es buscada desde el 1° de junio / Foto: Archivo.

Cecilia fue vista por última vez luego de decirle a su hermana que viajaría junto a Sena a la ciudad de Ushuaia / Foto: Archivo.

Cesar Sena solicitó declarar desde su lugar de detención, la comisaría 3ra. de la capital chaqueña / Foto: Archivo.

y uno de los siete detenidos comode 28 años desaparecida desde el 1° de junio en la ciudad chaqueña de Resistencia, solicitó durante la madrugada de este jueves ampliar su declaración indagatoria ante la Justicia, pero finalmente desistió tras dialogar con su defensora oficial, informaron fuentes judiciales.Los voceros detallaron a Télam que Sena (19) pidió declarar desde su lugar de detención, la comisaría 3ra. de Resistencia."Nos constituimos en la comisaría tercera, donde se encuentra alojado", contó a Télam la fiscal Nelia Velázquez, quien forma parte del Equipo Fiscal Especial (EFE), junto con sus colegas Jorge Cáceres Olivera y Jorge Gómez.La representante el Ministerio Público Fiscal (MPF) explicó que no obstante,Por su parte, el fiscal Gómez, otro de los integrantes del EFE, añadió que Sena cuando el imputado pidió declarar cerca de la medianoche, se le asignó una defensora oficial, ya que su primer abogado renunció a su patrocinio."Se le asignó una defensora oficial, se entrevistó con él y se realizó un acta de esa situación, pero decidió no declarar hasta no tener una conversación con su madre y una más extensa con su defensora", dijo Gómez en declaraciones al canal Todo Noticias.En tanto, desde la defensoría oficial de Sena, liderada por la abogada Patricia Aleksich, también informaron a esta agencia que el imputado finalmente se negó a declarar."No se descarta ninguna hipótesis", indicó Gómez ante la consulta de que Cecilia haya sido asesinada y descuartizada en un campo de la familia Sena, y añadió que la última vez que se la vio con vida fue al ingresar a la casa de Sena en la mañana del 2 de junio y que "no se la vio salir por sus propios medios"."Tenemos los datos objetivos de que ingresó a esa casa y no salió al menos por sus propios medios", afirmó el fiscal.En tanto, este miércoles se realizaron allanamientos en esa propiedad y en una vivienda perteneciente al matrimonio de referentes sociales Emerenciano Sena y Marcela Acuña, padres de César y también detenidos por el hecho, y en otro domicilio vinculado a Gustavo Obregón, otro de los apresados por el presunto femicidio de Strzyzowski.En esos procedimientos se secuestraron prendas de vestir que ahora serán analizadas por peritos en busca de rastros de la joven desaparecida hace 13 días.El primero de los allanamientos se llevó a cabo en Puerto Tirol, en una zona rural conocida como "Granjita Abuela Ema", a aproximadamente cinco kilómetros y medio de la ruta nacional 16.Según las fuentes, los pesquisas se dividieron en tres grupos y rastrillaron el predio durante más de tres horas junto con dos perras especialmente entrenadas para rastrear restos humanos.Además, utilizaron una retroexcavadora en zonas donde se apreciaba que había habido movimiento de suelo, aunque el resultado de la diligencia fue negativo.Luego, el fiscal Cáceres Olivera supervisó un allanamiento en otra vivienda del matrimonio Sena, situada en el barrio Villa Itatí, de Resistencia, donde la Policía secuestró prendas de vestir de interés para la causa.Tras ello, el EFE dispuso un tercer operativo de urgencia en el departamento que alquilaba Obregón, donde secuestraron la ropa con la que habría llegado el viernes 2 de junio al domicilio de Emerenciano Sena, último lugar en el que fue vista con vida Cecilia.En la causa se encuentran detenidos los referentes sociales chaqueños Sena y Acuña, su hijo César, Melgarejo y su esposa Graciela Reynoso, Fabiana González (asistente personal del matrimonio Sena), y su pareja Obregón."No hay todavía un móvil del hecho, se siguen muchas hipótesis, la causa está en plena investigación. No podemos descartar ni de afirmar nada. Somos conscientes de que existe la posibilidad encontrarla sin vida", afirmó un investigador, quien aclaró que, de todas formas, los detenidos quedaron imputados el mircoles del femicidio de la joven.En tanto, el EFE aguardaba para las próximas horas los resultados de distintos peritajes a los restos óseos y posibles manchas hemáticas halladas en dos propiedades de la familia Sena.La fiscal Velázquez afirmó en diálogo con Radio con Vos que las manchas fueron halladas por los peritos que emplearon en reactivo luminol, ya que aparentemente habían sido lavadas, aunque se espera aún confirmar si se trata o no de sangre humana.Según las fuentes judiciales, César Sena, esposo de la víctima, está acusado de ser coautor del delito de "homicidio triplemente agravado por el vínculo, por el concurso premeditado de dos o más personas y por haberse realizado en un contexto de violencia de género (femicidio)".Sus padres, en tanto, están acusados como como coautores de "homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas", mientras que Melgarejo, Reynoso y Obregón fueron indagados como presuntos partícipes secundarios del "homicidio agravado" de Cecilia y González como acusada de ser partícipe necesaria del "homicidio agravado".Este miércoles por la noche se realizó una multitudinaria marcha en el centro de la capital chaqueña de la que participaron familiares, amigos y vecinos de Cecilia, en la que reclamaron "justicia" y prisión perpetua para los siete detenidos.La joven fue vista por última vez el 1 de junio, luego de decirle a su hermana que viajaría junto a Sena a la ciudad de Ushuaia, en Tierra del Fuego, porque había conseguido un trabajo.El contacto finalizó en la madrugada del jueves 2 cuando dejó de responderle mensajes vía WhatsApp.