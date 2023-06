Argentina venció a Australia en Beijing con un golazo de Messi y otro de Pezzella

El festejo del gol de Messi.

Messi (foto AFP).

Con goles de Messi y Pezzella, la Scaloneta venció 2-0 a Australia en Beijing. El partido contó con una particularid: El 10 marcó el gol más rápido de su carrera ¡Mirá! pic.twitter.com/cYqF5JWb0u — Televisión Pública (@TV_Publica) June 15, 2023

El seleccionado argentino (foto AFP).

La celebración argentina (foto AFP).

Síntesis

El seleccionado argentino derrotó este jueves a Australia por 2-0, con un golazo de Lionel Messi, en Beijing, en el marco del primer amistoso de la gira por Asia.El capitán del seleccionado campeón del mundo abrió el marcador al minuto de juego con un gran disparo de zurda y el ingresado Germán Pezzella lo amplió, de cabeza, a los 22' del segundo tiempo.El partido se disputó en el estadio de los Trabajadores de Beijing ante casi 70 mil espectadores que deliraron con la presencia de Messi y los campeones del mundo en Qatar 2022.El astro rosarino, que el próximo 24 de junio cumplirá 36 años, marcó el gol más rápido de su carrera y encaminó la victoria del equipo dirigido por Lionel Scaloni.A los 28 minutos del segundo tiempo se produjo el debut de Alejandro Garnacho, la joven estrella de Manchester United que nació en Madrid pero decidió jugar para la Argentina por su ascendencia materna.Con un rendimiento sólido y con destellos de calidad, la "albiceleste" superó al mismo rival que dejó en el camino en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 y pasó otro buen examen antes del inicio de las Eliminatorias sudamericanas.El seleccionado argentino, ya sin la presencia del 10, que iniciará sus vacaciones antes de sumarse a Inter Miami, cerrará la gira por Asia el próximo lunes desde las 9.30 con el amistoso contra Indonesia, en Yakarta.Luego, la "Scaloneta" se reencontrará a mediados de septiembre en el inicio de la competencia oficial que será contra Ecuador, en el estadio Monumental, y luego ante Bolivia en la altura de La Paz, por las primeras dos fechas de las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.Después de lo que fueron los partidos contra Panamá y Curazao que sirvieron de excusa para celebrar la tercera estrella con los hinchas argentinos en Buenos Aires y Santiago del Estero, el seleccionado argentino inició la última fecha FIFA de la temporada 2022/23 con una prueba contra Australia en Beijing.Ante la ausencia programada de Lautaro Martínez y la suplencia de Julián Álvarez, Scaloni se decidió finalmente por Nicolás González para jugar de arranque junto a Messi y Ángel Di María.El delantero de Fiorentina, finalista de la UEFA Conference League y de la Copa Italia, es un futbolista importante del ciclo y por una lesión se quedó afuera del último Mundial pero seguirá siendo considerado por el cuerpo técnico.Cuando el partido recién arrancaba, Messi hizo valer cada yuan de los que pagaron los casi 70 mil espectadores porque al minuto de juego convirtió un golazo que quedará en la historia.El 10 recibió afuera del área luego de una buena recuperación en campo contrario de Enzo Fernández y tras enganchar disparó de zurda para el delirio del público chino que hizo sentir al equipo como local.Como en los octavos de final en Qatar, el rosarino la colocó al mismo palo derecho del arquero Maty Ryan, el capitán australiano, pero en ésta oportunidad no fue un tiro rasante y terminó más cerca del ángulo.Este golazo quedará en la historia porque fue al minuto y 19 segundos y se convirtió en el gol más rápido de la carrera del siete veces ganador del Balón de Oro.Pese a la temperatura superior a los 30 grados, el seleccionado impuso su idea de presión alta y ataque constante.Australia tuvo su chance más clara a los 27 minutos a través de Duke, quien exigió a Emiliano "Dibu" Martínez, que sacó el disparo y luego tuvo la ayuda del palo izquierdo para evitar el empate.En el segundo tiempo, la idea del seleccionado no cambió y se dedicó a manejar los tiempos del partido.Los últimos 25 minutos tuvieron más acción ya que un hincha entró para abrazar a Messi y generó la ovación del estadio de los Trabajadores.Un minuto después, a los 22', y tras el tiro de esquina que se prestaba a ejecutar Messi se armó la jugada que terminó en el 2-0 ya que el 10 se la dio a De Paul, quien lanzó un centro preciso para la cabeza de Pezzella, quien había ingresado en el entretiempo en lugar de Otamendi.Scaloni le dio minutos a Julián Álvarez, flamante campeón de Europa con Manchester City, y el ex River Plate estuvo cerca del 3-0 con un zurdazo que sacó el arquero australiano.A los 28 minutos, se produjo el ingreso y el debut de Alejandro Garnacho con la Selección mayor y el equipo terminó con una delantera que invita a la ilusión con el de Manchester United tirado a la izquierda, Julián por el centro y Messi por detrás de ellos.El delantero, de 18 años, exhibió su velocidad pero estuvo algo impreciso en la toma de decisiones.Buena victoria de la Argentina en un amistoso algo incómodo por la sede y la temperatura pero que le permitió a Scaloni y su cuerpo técnico sacar algunas conclusiones de cara al futuro.Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Nicolás González y Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.Australia: Maty Ryan; Nathaniel Atkinson, Harry Souttar, Kye Rowles y Jordan Bos; Aiden O'Neill y Keanu Baccus; Mathew Leckie, Riley McGree, Jamie Maclaren; y Mitch Duke. DT: Graham Arnold.Gol en el primer tiempo: 1m. Lionel Messi (AR)Gol en el segundo tiempo: 22m. Germán Pezzella (AR)Cambios en el segundo tiempo: antes del inicio, Germán Pezzella por Otamendi (AR) y Ajdin Hrustic por Maclaren (AU); 13m. Giovani Lo Celso por Di María (AR) y Julián Álvarez por Mac Allister (AR); 17m. Brandon Borrello por Duke (AU) y Denis Genreau por O'Neill (AU); 27m. Alexander Robertson por Leckie (AU) Ryan Strain por Atkinson (AU) Connor Metcalfe por McGree (AU); 28m. Alejandro Garnacho por González (AR) y Leandro Paredes por Fernández (AR); 34m. Guido Rodríguez por De Paul (AR)Amonestados: Atkinson (AU)Estadio: de los Trabajadores (Beijing, China)Árbitro: Ma Ning (China).