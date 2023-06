Capitanich pidió que "los responsables paguen en la cárcel con todo el peso de la ley"

El gobernador de Chaco brindó una conferencia de prensa en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña.

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, aseguró este miércoles que el caso de Cecilia Strzyzowski generó “un profundo dolor” en el pueblo y pidió “que los responsables paguen en la cárcel con todo el peso de la ley”.En una conferencia de prensa realizada en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Capitanich dijo: “es un profundo dolor para nosotros, para nuestra comunidad y para nuestro pueblo”.“Repudiamos este hecho aberrante y bregamos por que el hecho se esclarezca y los responsables paguen en la cárcel con todo el peso de la ley”, señaló el gobernador al referirse al presunto femicidio de la joven de 28 años.Además, el mandatario provincialy "en torno al tema, al tiempo queen la provincia, ya que "Por otro lado, el mandatario provincial señaló que “el titular de la acción penal es el fiscal, como corresponde en el sistema acusatorio que rige en la provincia, y la Policía del Chaco es auxiliar de la Justicia”.“En ese sentido, estamos haciendo todas las dirigencias que la Justicia establece yaseguró Capitanich.Posteriormente añadió que “hoy hay, de manera que la actuación del fiscal y el fiscal auxiliar es perfectamente compatible con la gravedad del hecho en sí”, y sostuvo que desde el Poder Ejecutivo chaqueño se propician “todas las acciones necesarias no solamente para que la investigación se haga de la manera correcta, sino para ir hasta las últimas consecuencias”.Además destacó especialmente la autonomía e independencia de la Justicia provincial y su actuación: “Nosotros no ponemos jueces a dedo. Los miembros del Superior Tribunal de Justicia se eligen por concurso de antecedentes, oposición y audiencia pública”, subrayó.“El(…) Mi conducta y la conducta de mis funcionarios es compatible con lo que pensamos. Este es un gobierno que no solamente respeta a las mujeres, sino que promueve los derechos de las mujeres y los cumple”, concluyó Capitanich.Esta es laen la que elesta vez en el marco de una conferencia de prensa con periodistas y comunicadores de la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña.el gobernador pidió “que el pueblo y las mujeres del Chaco no duden, siempre vamos a estar del lado de la víctima para defender absolutamente los derechos de las mujeres”.Hoy más temprano,se comunicó telefónicamente con el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, parade la la desaparición de Cecilia Strzyzowski, ocurrida el 1 de junio pasado en esa provincia, informaron fuentes oficiales.La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, dijo que el motivo de la conversación fue "para interiorizarse de la situación" y señaló que el mandatario chaqueño "lo puso al tanto" del caso.