La Convención Constituyente de Jujuy comenzó a sesionar con las renuncias de la izquierda

Los convencionales jujeños debaten la reforma constitucional en medio de marchas y protestas / Foto: Edgardo Valera.

, en rechazo a la reforma parcial de la Constitución provincial y en un contexto de multitudinarias marchas en toda la provincia.En el inicio del debate parlamentario el convencional constituyente y diputado nacional del FIT-U, Alejandro Vilca, luego de solicitar una cuestión de privilegio, sostuvo que en la reformaentre otros, sino que "se discute cómo quitarle más derechos al pueblo"."No vamos a ser parte de una ConvenciónNos retiramos para estar en las calles junto a los trabajadores y el pueblo que pelea por un salario digno y contra la reforma", afirmó Vilca.Los convencionales que renunciaron sonA ellosquienes anunciaron su renuncia el pasado lunes en el marco de un plenario del espacio político Arriba Jujuy.Luego de un cuarto intermedio,avanzaron en prestar juramento los convencionales que tomaron el lugar de De Dios y De Aparici y luego el oficialismo continuó con el desarrollo del debate.En ese marco, se procedió a discutir en general lo resuelto en la comisión de, donde el oficialismo ratificó su idea sobre la “paz social y convivencia democrática pacífica”.Para el convencional Gastón Morales, representante de la UCR e hijo del actual gobernador de Jujuy, la propuestaEl dictamen propio indica que todos los individuosla convivencia pacífica libre de violencia e intimidación”, sostuvo.Señaló que “el ejercicio de la libertad de expresión colectiva, aunque aclaró que se incorporará a la reforma “la posibilidad de la reglamentación de la manifestación frente a casos en que las protestas no sean pacíficas”.En la jornada de este miércoles, el gobernador Gerardo Morales advirtió:lo anuncié el año pasado, de modo tal que la reforma de Constitución se va a empezar a votar”.La convencional de Frente Justicialista Noemí Isasmendi planteó que el conflicto social en Jujuyque están detalladas en la constitución provincial aún en vigencia”.En ese sentido, enfatizó:Construyamos una constitución moderna que esté a la altura de los nuevos paradigmas para que no seamos vistos como una provincia que retrocede en derechos”.En tanto,en contra de la propuesta esgrimida por el oficialismo.Más adelante se trató un único dictamen firmado, en el cual, la representante oficialista Cristina Fernández Blanco defendió “el código contravencional provincial sancionado en el año 2015”.“Bajo la consigna de fortalecer la paz y la unión de Jujuy,La paz social permite tratar las diferencias”, manifestó sobre las premisas del cuestionado código contravencional.También se conoció lo resueltoligado a la diversidad productiva, con una extrema apertura de la “concepción de la inversión privada con fomentos desde la provincia”.En relación a las tierras fiscales,Tienen que ver con tierras que puedan ser puesta a disposición de proyectos productivos, no cualquiera tierra”, aclararon.En relaciónque permita distintos tipos de control estatal, entre ellos los vinculados a temas “ambientales, deuda pública”, entre otros, indicó la convencional de Frente Cambia, Teresa Agostini, al hacer alusión a “mejorar procesos que eviten la corrupción”.Sobre los puntos anteriores,y advirtió que se tiene que atender “regímenes de fomento para sectores productivos vigentes jujeños”.Más adelantey abogó por que la Legislatura provincial “propicie una ley de administración de tierras fiscales”, al enfatizar que “el recupero de tierras puede atentar con derechos de otros”.Sobre los organismos de control, con la posibilidad de que contemple la postura de ambas bancadas”, en alusión al oficialismo y el Frente Justicialista.En tantopudiendo ser reelecto por única vez.En el orden de las inmunidades parlamentarias, el convencional ultraoficialista Luciano Rivas indicó queOtro tópico manifiesta que el gobernador no podrá indultar a personas declaradas culpable por los delitos comoA su turno, la convencional justicialista Isasmendi propuso impulsaral criticar nuevamente las irregularidades en su tratamiento durante los plenarios de comisiones y el clima social jujeño actual.La sesión, que pasó a un cuarto intermedio hasta este juevesa,, encabezado por los docentes en contra de la reforma constitucional, a las que se sumaron gremios estatales, comunidades indígenas, organizaciones sociales, políticas y sindicales, los cuales coinciden que la misma cercena derechos.