Caso Strzyzowski: Secuestraron prendas durante un allanamiento y disponen otro operativo

Marcha en Resistencia en reclamo de justicia

Familiares, amigos y vecinos de Cecilia Strzyzowski, la joven de 28 años desaparecida, realizaron una marcha en la ciudad chaqueña de Resistencia en reclamo de “justicia” y con pedidos de prisión “perpetua” para los detenidos acusados del presunto femicidio.



Si bien la movilización había sido convocada por Gloria Romero, madre de la víctima, para las 20.30 en la plaza 25 de mayo de la capital Chaqueña, media hora antes ya había personas reunidas alrededor del mástil ubicado en el lugar, donde se había montado un escenario.



“Justicia” fue el primer grito de los familiares, amigos y vecinos de Strzyzowski, a quienes se sumaron estudiantes de institutos de educación superior, ya que la joven de 28 años concurría a uno de ellos, antes de conocer a su pareja.



Con el correr de los minutos, los manifestantes –algunos de los cuales llevaban velas encendidas- comenzaron a pedir “perpetua” para los detenidos, a quienes les gritaban “asesinos”.



Gloria, rodeada de personas con carteles de color violeta, con la leyenda “¿Dónde está Cecilia”, dijo a Télam: “Confío en la fuerza del pueblo, no sé si en la Justicia. Confío en mi abogada”.



“Estamos seguras que no está más, que está muerta”, afirmó la madre de la joven, quien añadió que se trató de un “femicidio” y pidió “perpetua para los Sena, basta de corrupción, que se vayan”.



Por otro lado, Gloria, junto a su otra hija, la tía abuela y sus dos abogados, aseguró: “Este caso tiene repercusión, no por mi hija, sino porque (el acusado) es el hijo de Emerenciano (Sena)”.



“Si no fuera por eso, el fiscal (Jorge Cáceres Olivera) no me habría recibido”, dijo la mujer.



Cerca de las 21, más personas se habían congregado en la plaza, entre ellas familiares de otras víctimas de homicidios, quienes señalaban que no tuvieron “justicia”.



Ellos fueron recibidos en el escenario por la madre de la joven y luego se les cedió el micrófono para que denunciaran distintos casos o descargaran su bronca.



A la misma hora marchas por motivos similares se realizaban en la provincia de Corrientes y en las localidades chaqueñas de Barranqueras, Sáenz Peña, Cotelai y Charadai.



Posteriormente, los manifestantes en Resistencia -de todas las edades- comenzaron a caminar rodeando la plaza 25 de mayo, mientras expresaban con llanto e insultos la impotencia por la desaparición de Cecilia.



Gloria en principio permaneció en el escenario junto a su familia y abogados, ya que se sentía débil, al tiempo que compañeros de Cecilia del I.S.P.E.A realizaban una presentación artística.



Finalmente, a las 21.30, la madre de Cecilia se sumó a la caminata y encabezó la marcha, detrás de una gran bandera de Argentina con el retrato de la joven.