Marcharon en San Luis al cumplirse dos años de la desaparición de Guadalupe Lucero

Marcha en reclamo de justicia para Guadalupe Lucero / Foto: Nicolas Varvara.

Guadalupe desapareció en 2021 en San Luis / Foto: Nicolas Varvara.

Avances en la investigación

Foto: Nicolas Varvara.

Foto: Nicolas Varvara.

La desaparición de Guadalupe

Familiares de Guadalupe Belén Lucero y militantes de organizaciones sociales y sindicales marcharon este miércoles por el microcentro puntano al cumplirse dos años de la desaparición de la niña, cuando se encontraba jEn tanto, por pedido de los padres de la menor, el equipo fiscal que investiga su desaparicióncon el objetivo de dar a conocer una imagen con, que refleje mejor sus características físicas.Hoy, bajo las consignas, "¿Dónde está Guadalupe?"; "Viva se la llevaron, viva la queremos"; y "El Estado es responsable", centenares de personas se congregaron pasada las 17 en el centro cultural La Vía para luego marchar por la calles céntricas y con una parada especial en los juzgados federales, donde tramita la causa.De la marcha, también participó por algunas cuadras eljunto a dirigentes de su partido, y se retiró por pedido de los participantes.La concentración final se realizó en la esquina del Correo Argentino, donde se desarrolló una idenominada "Música y poesía por Guadalupe".En el escenario, la abuela de Guadalupe, Silvia Domínguez, agradeció a las personas que siempre acompañaron las marchas en demanda de la aparición con vida de su nieta.Luego, los organizadores leyeron un comunicado expresando el"Han pasado dos años desde su desaparición y no ha habido ningún avance. Rompan el pacto de silencio, alguien tiene que hablar. Ninguna niña desaparece sin que alguien del Estado o de la Justicia sea cómplice. Por eso, lo único que nos queda es unirnos, hacernos visibles, organizarnos, denunciar y salir a la calle. Se la llevaron con vida y con vida la queremos de vuelta", resaltaron en su mensaje.Durante la mañana,, realizó otra marcha en donde hicieron un recorrido similar a la que se llevó acabo por la tarde."Han pasado dos años y aún. No perdí las esperanzas, hoy también la tengo, la voy a seguir teniendo de encontrar a mi hija y tenerla conmigo es algo que nunca se va", expresó Lucero.Entre los avances de la investigación, el fiscal federal local Cristian Rachid afirmó a Télam que desde que la Justicia federal se hizo cargo de la causa sevinculadas a la desaparición de Guadalupe, canalizadas a través de las líneas telefónicas con esa finalidad; se actualizó la foto de búsqueda y fue posible acotar el rango de la desaparición de la niña, entre las 19 y las 19.05, 27 a 22 minutos antes del llamado al 911 alertando sobre el suceso.También, se pudo determinar que la, ajena a la familia, vista en el lugar y horario próximo a la desaparición fue "una mujer vestida de negro y con capucha, lo que permitió inferir que esta persona podría haber tenido alguna injerencia en el hecho"., se realizó un rastrillaje en el predio de casi 600 mil metros cuadrados, ubicado entre el barrio 544 viviendas y la autopista Serranías Puntanas de la ciudad de San Luis para descartar un accidente en el descampado mientras jugaba en la calle con otros chicos menores de edad, con resultados negativos, solo se levantaron restos óseos de fauna del lugar.Con posterioridad, se ordenó ladonde había sido vista por última vez, como así también de los barrios aledaños y continúan en análisis 84 extracciones efectuadas por el Departamento de Investigaciones en Delitos Complejos del Poder Judicial de San Luis, a las que se suman 27 nuevas realizadas entre agosto y septiembre de 2022, respecto de los dispositivos secuestrados en allanamientos durante los primeros meses de la investigación.Al mismo tiempo, seen relación con los datos aportados por la compañía Google Inc sobreque habían mantenido actividad el 14 de junio de 2021 entre las 18.40 y las 19.30 horas en un radio de cien metros del lugar de la desaparición.A fin de determinar las cuentas que revestían interés para la investigación, la Dirección de Inteligencia Criminal de Gendarmería Nacional procesó la información brindada con el tipo de conexión (WiFi o GPS), franja horaria, proximidad al punto cero, desplazamientos que registraban los teléfonos y posibilidad de contacto visual.Ese análisis, junto con losrecabados en marzo pasado permitieron explicar, en la gran mayoría de los casos, los motivos de su permanencia en la zona, como así también ordenar diligencias complementarias.También,, una de las más resonante fue la de un joven en junio del año pasado, que se presentó a la policía, se incriminó y dijo que el cuerpo de la menor se encontraba en una zona serrana de Potrero de los Funes.Guadalupe desapareció el, cuando jugaba en la puerta de su casa en el barrio 544 Viviendas, en el sur de la ciudad de San Luis, junto a sus primos.La niña es de tez trigueña y al momento de su desaparición tenía el cabello lacio por debajo de los hombros y un lunar en la mejilla izquierda.Los distintos operativos de búsqueda que se realizaron durante los primeros meses generaron una gran movilización inédita en San Luis: diferentes fuerzas de seguridad, tanto provinciales como nacionales, comenzaron a intervenir conforme iban pasando los días.Bomberos de la Policía y Prefectura Naval Argentinade la provincia,y un vehículo operado a distancia por control remoto que se sumergía.Sey se tomaron más deen distintas zonas de la ciudad y provincias vecinas, comoAdemás, se sy se analizaron más de 150 dispositivos electrónicos portátiles con la intervención de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos, y se revisaron 3.000 horas de filmación de 113 cámaras de la zona, públicas y privadas.