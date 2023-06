Procesaron al policía acusado de encubrir el crimen de Lucas cuando plantaron un arma

La reconstrucción del crimen de Lucas en Barracas. (Foto: Gustavo Amarelle)

La muerte del futbolista

Una jueza procesó este miércoles con prisión preventiva al oficial de la Policía de la Ciudad, quien había sido detenido el pasado 3 de junio como sospechoso de haber participado del, el adolescente de 17 años atacado a tiros junto a tres amigos en 2021 en el barrio de Barracas, informaron hoy fuentes judiciales.La resolución de la jueza Vanesa Peluffo, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional 7, recayó sobre el policía Torres (25) quien fue considerado, y se le trabó un embargo de 1.200.000 pesos.La detención de este último efectivo se registró mientras se desarrolla el tramo final del juicio oral por el crimen de Lucas y la tentativa de homicidio de sus tres amigos, que tiene a 14 efectivos de la Policía de la Ciudad como imputados.Para procesar al oficial Torres,y se refirió especialmente al de entorpecimiento de la investigación."No descartamos la posible presión a las víctimas o sus familiares quienes deberán declarar en la próxima etapa, sobre todo si se tiene en cuenta la relación de poder, recursos y condiciones que deriva de que Torres integra una fuerza de seguridad", indicó la juez en su resolución de 58 páginas a la que accedió Télam.Y consideró que, dado que, como probó la Fiscalía, prestó una colaboración indispensable a los ya procesados, con el único fin de que pudieran eludir una investigación penal y ayudó a alterar los rastros de la escena donde se detuvo a las víctimas, esto fue de propia mano y con total co-dominio del hecho".En su descargo ante el fiscal Leonel Gómez Barbella,, uno de los tres policías acusados del crimen de Lucas, a buscar cinta plástica para preservar la escena del hecho, pero que no fue a retirar un arma de plástico para plantar en la escena del hecho porque no se lo "permite la moralidad".Sin embargo, la jueza consideró que "una cinta de las descriptas por el encausado, no es un elemento pequeño, sino se trata de un rollo de significativas dimensiones" y que, sino todo lo contrario, las filmaciones de la vía pública demuestran una versión diametralmente diferente en la que se visualiza a ambos sin ninguna cinta en su poder". Torres admitió que el 17 de noviembre del 2021 se trasladó junto a Issasi a la sede de la comisaría Vecinal 4D.Una vez allí, mientras Issasi lo aguardaba en la calle, él se dirigió a su locker (casillero) personal a buscar cinta plástica con la inscripción de "PELIGRO" paraAdemás, el policía admitió que su versión no podía ser corroborada por ninguna persona ni otro testigo porque nadie lo había visto cuando ingresó a la seccional policial y concurrió a su locker personal. Respecto a Issasi, explicó que no lo conocía de antes, quey que lo notó "nervioso" pero que no le resultó extraño porque "era una persona que había mantenido un enfrentamiento armado", por lo que "era normal su actitud".Por su parte, la jueza Peluffo entendió que "merece destacarse que la experiencia y grado de preparación de Torres -aseguró que hacía 5 años se policía y mencionó que antes había formado parte del Ejército Argentino-, no se le podría pasar por alto estas maniobras delictivas de la cual formó parte".detenido y sometido a juicio por el encubrimiento del crimen de Lucas, quien al pedir declarar ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25 lo señaló como uno de los policías que ayudó a plantar el arma en el auto en el que iban los chicos con el fin de simular un enfrentamiento con supuestos delincuentes.De acuerdo a la declaración de Cuevas, ese día Torres arribó a la escena del crimen en una moto y colaboró con el oficial Issasi en la maniobra de encubrimiento.Siempre según su relato,Luego, dijo Cuevas, la misma persona se acercó hasta la parte trasera del Volkswagen Suran -en el que iban Lucas, Julián Salas (19), Joaquín Zuñiga (19), y Niven Huanca (19)-, que estaba abierto y "tira el arma".Además de Issasi, al debate llegaron imputados por el homicidio de Lucas y la tentativa de homicidio de sus amigos el oficial mayor Fabián Andrés López (48) y el oficial Juan José Nieva (37).El crimen del jugador de las divisiones inferiores del club Barracas Central fue cometido el 17 de noviembre de 2021 cuando iba junto a sus amigos a bordo de un Volkswagen Suran que fue interceptado en Iriarte y Vélez Sarsfield por un Nissan Tiida en el que circulaban tres policías de la Brigada 6 de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad que les hicieron señas para detenerse.Como no tenían identificación policial, los chicos pensaron que podían ser ladrones e intentaron escapar, momento en que los efectivos les dispararon y, quien murió al día siguiente en el hospital El Cruce de Florencio Varela.De acuerdo con la investigación, tras disparar contra los jóvenes, los policías intentaron simular que se había tratado de un enfrentamiento con delincuentes,En tanto, otros 11 policías de la Ciudad, también detenidos, son juzgados por el encubrimiento del crimen de Lucas y las torturas a las que fueron sometidos los otros chicos.