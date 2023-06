Saulo alertó que "no hay plan B para combatir la acción climática porque no hay planeta B"

Celeste Saulo, Secretaria general la Organización Meteorológica Mundial.// Foto Eliana Obregon

Calentamiento Global.

"El desafío es enorme, estamos lejos de achicar la brecha, es más, se está agrandando. Los dos grandes problemas que enfrentamos a nivel global son la inequidad y el cambio climático. No podemos separar una cosa de la otra, son inseparables", Celeste Saulo

Saulo brindó una charla en la UBA.// Foto Eliana Obregon

(SMN) desde 2014 y(OMM), aseguró que los mayores desafíos globales para el inicio de su gestión son "la inequidad y el cambio climático" y advirtió que "no hay plan B para combatir la acción climática porque no hay planeta B" al brindar este miércoles unadel Pabellón 1 deEn la charla ", moderada por la profesora de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, Inés Camilloni, Saulo disertó sobre sus intenciones al frente de la Secretaría General de la OMM, cargo que, y alertó que la inequidad y el cambio climático son problemáticas "inseparables"."La OMM coordina los servicios meteorológicos del mundo para intercambiar datos y pautas de trabajo. El mundo es súper desigual y tenemos que achicar las brechas entre los países más y menos desarrollados. El trabajo es conocer lo que necesita cada país", aseguró Saulo ante cientos de estudiantes y profesores de la universidad en la que ella misma se formó.La candidatura de Saulo fuey logró elmiembros de la OMM, que son los directores de los servicios meteorológicos de cada país."Fue un trabajo largo, me reuní con 168 países, quería saber qué expectativa tenían. Yo quería ser elegida porque sentía que podía captar la problemática de la enorme mayoría de los países en desarrollo, como Argentina, y que la voz de estos países, que no es la predominante, sea más escuchada", aseveró.Con su victoria en la votación, Saulo se convirtió en la"En los congresos de la OMM éramos contadas con las manos las mujeres, aproximadamente un 17% somos directoras de los servicios meteorológicos", comentó.Saulo comandará la OMM en un contexto donde lasempiezan a verse como f"Es un problema complejo, lo peor que podemos hacer es recluirnos, tenemos una responsabilidad social como científicos. Tenemos que alzar la voz. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) lo viene haciendo, pero todavía no es suficiente porque no se tomaron las acciones necesarias", afirmó Saulo, que calificó como de "insuficiente" hasta ahora la tarea de la OMM."La ciencia posee como fortaleza la robustez de los datos que tiene detrás, y además hay que politizar el tema, llevarlo al terreno donde los cambios pueden suceder. La acción climática nos demanda un esfuerzo grande y lo tenemos que hacer ahora porque no tenemos plan B porque no hay un planeta B", aseveró.Uno de losa laes la implementación de los spara que las comunidades puedan prepararse para los efectos del clima, aunque todavía en el mundo hay"El desafío es enorme, estamos lejos de achicar la brecha, es más, se está agrandando. Los dos grandes problemas que enfrentamos a nivel global son la inequidad y el cambio climático. No podemos separar una cosa de la otra, son inseparables", aseguró Saulo.La secretaria general electa"estuvo bastante sorda durante mucho tiempo como si tuviera la fórmula para todos los países, convencida que desde el conocimiento centralizado se puede derramar hacia los demás países y eso no es así, hay que trabajar con los países, construir de abajo hacia arriba"."Desde Naciones Unidas dijeron que en 5 años todo el mundo debería estar cubierto por alertas tempranas, pero falta la bajada al territorio", se quejó Saulo, y explicó que "no es lo mismo un estado insular, que tiene como peligro la suba del mar, que otros países que sufren sequías"."Hay que, reclamó, y destacó que en Argentina "fueron construidos hablando con Defensa Civil y los Bomberos para saber qué necesitaban ellos para actuar frente a un evento".Por último, Saulo recibió unpor parte de los estudiantes de la universidad y otra distinción por parte del sindicato Feduba."Es un honor contar con ella en esta universidad, es una inspiración como científica y como mujer", dijo Abril Marcolongo, presidenta del centro de estudiantes de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.