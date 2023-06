Corrientes: ante planteos del FDT, la Junta Electoral admitió fallas en el escrutinio provisorio

la La falla en el sistema significó 40 mil votos que no fueron consignados para Eco y unos 23 mil para FdT.//Foto German Pomar

Apoderados del Frente de Todos (FDT) de Corrientes realizaron unpor lo que consideraron "errores e inconsistencias" en resultados publicados en el escrutinio provisorio de las elecciones legislativas del pasado domingo, y aseguraron hoy que las autoridades "admitieron fallas en el sistema" y ya fueron enmendadas.En el escrito hicieron referencia a la carga de votos y aseguraron que existen diferencias en las cifras publicadas en el sitio web del Gobierno provincial, www.elecciones2023.corrientes.gov.ar y miles de sufragios no fueron consignados.En respuesta al escrito presentado, losrealizaron este miércoles laen la que participaron el director del Centro de Cómputos de la provincia, personal informático y apoderados de las dos alianzas (la oficialista Eco+Vamos Corrientes y el Frente de Todos), detalló Pacayut en declaraciones a Télam.Sobre la situación anómala, detalló querecayeron en el conteo de v(diputados y senadores) y agregó que"La variación no modifica la distribución de bancas, pero sí", expresó el apoderado del Partido Justicialista.Respecto de los errores, explicó que en localidades del interior donde se elegían concejales, no se contaron los cargos provinciales, sólo se consideraron las alianzas municipales y no se sumaron los votos para diputados y senadores."Eso fue lo que provocó la divergencia", remarcó Pacayut y aseguró que en la cantidad de años que lleva como apoderado "jamás sucedió una cosa así".En cuanto a las números, explicó que la falla en el sistemaque no fueron consignados para, "situación que ya fue enmendada", precisó.Sobre la explicación en la audiencia, manifestó que fueron informados "que se debió al accionar de unay que por eso también se demoró la carga la noche de los comicios" el pasado domingo.Por otra parte, también se admitió oficialmente que no se cargaron la cantidad de votantes de 390 urnas, por lo que, culminado el escrutinio definitivo, se modificará sustancialmente el porcentaje de electores, que fue publicado en el escrutinio provisorio como del 56,84 por ciento.Finalmente, señaló que en la audiencia que se realizó hoy, por petición de los apoderados del Frente de Todos, estuvieron presentes el presidente de la Junta Electoral, Gustavo Sánchez Mariño; la jueza electoral María Eugenia Herrero; la presidenta de la Cámara de Apelaciones, María Eugenia Sierra; los apoderados de ambos frentes mayoritarios, el director del Centro de Cómputos de la provincia y personal de informática.En los comicios de medio término del pasado domingo se eligieron 20 legisladores provinciales, de los cuales, la alianza oficialista Eco+ Vamos Corrientes logró cuatro de las cinco bancas en disputa en la Cámara alta y el Frente de Todos obtuvo una.En tanto, el oficialismo provincial se quedó con 11 de los 15 escaños para la Cámara baja y el FdT con cuatro. Además se eligieron concejales en 64 municipios.