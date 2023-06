Battaglia continuará al frente de Huracán

El entrenador de Huracán,, continuará en el cargo luego de la reunión celebrada este miércoles con el presidente,, otros directivos y los referentes del plantel,El director técnico llegó al cónclave con la idea de dar un paso al costado y los dirigentes también estaban convencidos de lo mismo tras los tres empates y cuatro derrotas, entre Liga Profesional de Fútbol y Copa Sudamericana.Todo cambió cuando, según le relataron a Télam,Además, existe la posibilidad que este sábado el equipo haga un entrenamiento abierto en el estadio Tomás Adolfo Ducó con el objetivo de que los hinchas vayan a brindar su apoyo emocional.Esto se contrapone con lo leído en las últimas horas en las redes sociales, donde los fanáticos se manifestaron en contra de Battaglia y el equipo tras la nueva derrota sufrida en el torneo local, en este caso en manos de Gimnasia y Esgrima La Plata por 1 a 0 sobre el final, con gol de Cristian Tarragona.Huracán se armó con Diego Dabove -ahora en Instituto de Córdoba- en el banco de suplentes y con la idea de pasar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, a donde no accedió luego de una eliminación sobre la hora contra Sporting Cristal en Perú.Desde esa noche en Lima, el equipo comenzó una caída de la que no logró salir, a pesar de las incorporaciones de futbolistas de trayectoria como Lucas "Pata" Castro, Juan García, Gastón Sauro, entre otros.Si bien el "Globo" perdió peso ofensivo con las partidas de Franco Cristaldo y Benjamín Garré, no se esperaba una campaña mala como la actual.Es que-esto se encuentra en revisión y el jueves 22 se votará por la quita de una plaza para bajar a la Primera Nacional en una Asamblea Extraordinaria de la AFA-.De esta manera, Huracán se enfrentará el viernes 23 a Newell's Old Boys de Rosario, de local, con Battaglia como entrenador.