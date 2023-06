¿Por qué Lionel Messi tiene tantos fanáticos en China?

Foto: AFP

/ Foto: Maximiliano Luna

¿Por qué Lionel Messi es tan apreciado en China?

foto archivo

Argentina y Messi desplegaron su magia en BEijing 2008 VER VIDEO

"¡Ya viene Messi!" Estos días, la noticia de la llegada del astro "Balón de Oro" a China sigue inundando las redes sociales del gigante asiático. Desde el aeropuerto hasta el hotel, pasando por el campo de entrenamiento, “Leo” y sus compañeros de la Scaloneta fueron recibidos por los aficionados chinos.Las entradas para el partido de fútbol Argentina-Australia de este 15 de junio se agotaron en la primera ronda de ventas. Fue un acontecimiento muy esperado por los aficionados chinos para poder ver este fútbol de alto nivel.La visita a China es la primera vez que la selección argentina de fútbol juega en el extranjero desde que ganó el Mundial de Qatar 2022, y es también el séptimo viaje del capitaán albiceleste al gigante asiático.Un periodista argentino que acompañaba al equipo se mostró sorprendido por el enorme fanatismo mostrado por los aficionados. En realidad, no es sorprendente. A los fanáticos locales les encanta el fútbol, y hay muchos hinchas del fútbol argentino.Admiran la habilidad de Lionel Messi y su espíritu inquebrantable. China es también un gran lugar de fortuna para el delantero y la selección argentina: el equipo masculino de fútbol argentino obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y el flamante Inter Miami de Estados Unidos recibió un gran honor por su trayectoria en la selección.Si lo analizamos a profundidad, se debe a la gran amistad entre China y Argentina, y a la cercanía entre ambos pueblos.Argentina es un gran país latinoamericano y el lugar más distante geográficamente de China. Pero como dice el dicho, "quienes comparten las mismas aspiraciones no los separan montañas y mares". Incluso antes del establecimiento de relaciones diplomáticas en 1972, existían intercambios culturales y contactos civiles espontáneos entre ambos países.Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas, como parte de los mayores países en desarrollo del mundo, siempre se apoyaron mutuamente en la salvaguarda de la soberanía nacional y la integridad territorial, y compartieron aspiraciones comunes en la promoción del desarrollo económico y la mejora de la vida de las personas, estrechando cada vez más sus relaciones.En el desarrollo de las relaciones entre China y Argentina, los intercambios humanísticos son un "puente" que acerca cada vez más a los dos países, así indicó CGNT.En la década de 1990, el famoso futbolista argentino, Diego Maradona, visitó China varias veces y llevó al Boca Juniors a jugar dos partidos en Beijing y Chengdu, mostrando el encanto del fútbol a los aficionados chinos. Los siete viajes de Messi a China son un legado de amistad entre el fútbol chino y el argentino.El fútbol tiene una larga historia en China. En los últimos años, puso cada vez más énfasis en la formación de jóvenes futbolistas, lo que brindó oportunidades para que ambos países profundicen sus intercambios futbolísticos y su cooperación.Según estadísticas, más de 100 jóvenes futbolistas chinos fueron entrenados en Argentina antes de la epidemia de COVID, al tiempo que Argentina también tiene decenas de entrenadores de fútbol trabajando en escuelas futbolísticas en todo el país.En 2022, durante la asistencia del presidente argentino, Alberto Fernández, a la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing y su visita a China, ambos países emitieron una declaración conjunta en la que se comprometieron a seguir promoviendo los intercambios y la cooperación en diversos ámbitos como la cultura, la educación, el turismo y el deporte.Como futbolista de talla mundial, la visita de Messi a China no sólo alegra a la mayoría de los aficionados en dicho país, sino que también promueve los intercambios deportivos y culturales y la cooperación entre China y Argentina, y además mejora la comprensión y el afecto entre los dos pueblos, lo que tiene una importancia extraordinaria.Pronto los aficionados chinos en Beijing podrán ver un emocionante partido de fútbol, experimentar de cerca el encanto del fútbol y apreciar Campeón del Mundo. Y los pueblos de China y Argentina tendrán también una comprensión más profunda de lo que significa el dicho "quienes comparten las mismas aspiraciones no los separan montañas y mares".