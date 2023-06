El FDT apura negociaciones para presentar un frente con nuevo nombre y con la mira en el reglamento

Foto: Prensa

Foto: Sebastián Granata.

Foto: Camila Godoy.

El Frente de Todos (FDT) apura sus negociaciones, de cara al cierre de presentación de alianzas que en la medianoche de este miércoles y define un nuevo nombre, la constitución de su junta partidaria y el reglamento electoral que fijará pisos y porcentajes para la integración de listas, de cara a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto.Una de los lugares centrales de las negociaciones es la sede histórica del Partido Justicialista (PJ), ubicado en Matheu 130 de la CABA, encabezadas por el gobernador de Formosa,, quien: en esa sede tenían previsto reunirse durante la tarde y la noche los principales referentes del FDT para rubricar las actas nacionales.Mientras tanto, se suceden distintoes encuentros y comunicaciones telefónicas reservadas de último momento entre los diferentes espacios que componen la coalición oficialista, que ya no tendrá el mismo nombre, según confirmó esta mañana uno de sus apoderados , Eduardo López Wesselhoefft.A pocas horas del vencimiento del plazo para la inscripción de alianzas,, según lo afirmó Aníbal Fernández, ministro de Seguridad y apoderado de ese sector.Desde el espacio que respalda la precandidatura presidencial de Daniel Scioli salieron con fuertes declaraciones por la cuestión del reglamento que incluye el porcentaje de participación.en referencia al accidente que sufrió en una carrera de motonáutica en 1989, por el que perdió el brazo derecho.En la misma tónica, la ministra de Desarrollo Social y precandidata a gobernadora bonaerense, Victoria Tolosa Paz, afirmó que "escriban el reglamento que escriban", su espacio se va a presentar en las PASO porque "no pueden detener la voluntad popular, que quiere participación y que quiere ampliar las barreras"."Hay distintas versiones del acta que aún todavía no está terminada y circulan algunos borradores, pero escriban el reglamento que escriban, Daniel Scioli, como precandidato a presidente, y yo en la provincia, vamos a ser precandidatos, vamos a ir de cara a la ciudadanía a explicar cuál es nuestro programa de gobierno", remarcó la ministra en diálogo con los periodistas acreditados en Casa de Gobierno.Sobre el reglamento, expresó: "Queremos establecer un reglamento que refleje la voluntad de participación y democracia que siempre tuvo la historia de nuestro peronismo".Ante las diferencias por el piso de participación,Sobre recurrir a la Justicia, Tolosa Paz agregó: "Aníbal (Fernández) verá de qué manera y cómo lograr un reglamento que tenga el espíritu de nuestra lista".Por otra parte,, porque a ella le "interesa saber finalmente cuáles van a ser las reglas de juego, el reglamento de la provincia de Buenos Aires".A su turno, el actual gobernador bonaerense y otro de los posibles precandidatos a presidente que impulsa una parte de La Cámpora, Axel Kicillof, sostuvo que está "a disposición de una fuerza que ve que del otro lado están las ideas del ajuste que ya hicieron 4 años y ahora quieren volver". Otro de los posibles representantes del espacio que lidera la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro, mantuvo por la mañana una reunión en Casa de Gobierno con Insfrán , quien tiene el aval del PJ para autorizar la constitución de alianzas y fijar los primeros lineamientos de un reglamento interno de competición., que lidera el ministro de Economía, Sergio Massa, el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio, señaló que "se está trabajando hoy en definir la hoja de ruta y en la conformación del frente. Sigo esperando que prime el sentido común con un candidato único y un programa definido", afirmó.Por su parte, el precandidato presidencial del Frente Patria Grande en el FDT,, como lo expresó la Vicepresidenta.A la hora de hablar de la futura nominación del frente, López Wesselhoefft confirmó que el Frente de Todos "cambiará su nombre" para las PASO del 13 de agosto, aunque dijo que a esta hora "todavía no está definido".Contra reloj, las negociaciones en el FDT continuarán durante toda la tarde.