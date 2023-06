Jujuy: nueva marcha de docentes y estatales por salarios dignos y contra la reforma

Las marchas y el paro llevan 10 días.

Docentes y estatales piden mejores salarios. /Foto: Edgardo Varela.

También piden que no se efectivice la reforma constitucional. /Foto: Edgardo Varela.

Docentes de todos los niveles educativos de Jujuy, trabajadores estatales y organizaciones sociales marcharon este miércoles en, cuya Convención Constituyente realizó este miércoles su primera sesión ordinaria, en una nueva jornada de protesta contra el Gobierno provincial.para finalizar en la plaza Belgrano, frente a Casa de Gobierno, con la consigna "Arriba los salarios, abajo la reforma".Los docentes cumplieron su décimo día de paro, después de que ayer el gobernador Gerardo Morales los exhortara a que volvieran a las aulas y que si no lo hacían a partir de hoy iba a proceder al descuento de los días de huelga, además del presentismo, que ronda en los 20 mil pesos.Asimismo, ratificó el ofrecimiento salarial realizado la semana pasada, que no satisface las expectativa del sector, y que seguirá su curso la reforma de la Constitución., que agrupa a los docentes de nivel inicial y primario, y el Cedems, con un acatamiento del 90 a 95% en toda la provincia, según fuentes del sector., dijo a Télam el secretario de Relaciones Internacionales de Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), Eduardo Pereyra.Afirmó que la protesta en Jujuy "tiene repercusión nacional", sostuvo que "en la Argentina hay un problema de inflación que reduce nuestros salarios" y manifestó que "aquí hay un gobernador que no permite la discusión, que impone un salario de pobreza".También se refirió al decreto 8464, que busca "la criminalización de la protesta social", y que según anunció el propio Morales lo iba a derogar, pero "era un globo de ensayo de un supuesto gobierno de Cambiemos que quería poner en práctica el año que viene contra las movilizaciones"., añadió.La secretaria general de la Asociación de Personal de Organismos de Control (Apoc) de Jujuy, Susana Ustárez, por su parte, sostuvo que "el conflicto se inició como un planteo docente, pero se generalizó porque aquí todos los gremios pasamos las mismas necesidades con atraso salarial y la falta de paritarias genuinas en la provincia".Además, sobre los dichos del gobernador, indicó a Télam que "lejos de acallar o desarticular este movimiento lo ha fortalecido, lo ha desafiado y estamos dispuestos a responder a ese desafío"."Los maestros están en la calle, no en las aulas, porque para volver a las aulas hay una condición necesaria que es un sueldo digno y condiciones de trabajo adecuado para los docentes, los niños y la comunidad educativa en general", afirmó la referente de uno de los doce sindicatos de la Intergremial jujeña.La protesta masiva contó con la adhesión del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), como otros gremios alineados con la CTA, trabajadores municipales, la Comisión de Derechos Humanos de Jujuy, Polo Obrero y UTEP y Frente de Organizaciones en Lucha, entre otros.Seguimos en la calle y de alguna manera estamos ejerciendo nuestro derecho a huelga pero también estamos educando. Estamos defendiendo nuestros derechos que están garantizados", expresó a Télam la secretaria general del Cedems, Mercedes Sosa."La Constitución que el Gobierno pretende reformar lesiona esos derechos, aquí no hay una cuestión salarial nada más, porque si dejamos pasar una Constitución que criminaliza la protesta, de acá a uno o dos cómo vamos a pelear por un salario digno", enfatizó.En tanto,, indicó que "la situación de los municipales en Jujuy es desesperante, con sueldos bajos y condiciones precarias de trabajo" y se oponen a "una reforma constitucional porque cercena el derecho de los trabajadores".Por otra parte, a una cuadra de la plaza Belgrano, en la sede de Legislatura, se llevó a cabo una sesión de la Convención Constituyente por la reforma de la Constitución de la provincia.En el inicio de la sesión,, al sostener que "no se está discutiendo cómo mejorar los salarios, terminar con la precarización laboral, el control del litio", entre otros, sino que "se discute cómo quitarle más derechos al pueblo"."No vamos a ser parte de una Convención que conspire contra el pueblo trabajador. Nos retiramos para estar en las calles junto a los trabajadores y el pueblo que pelea por un salario digno y contra la reforma", dijo Alejandro Vilca.Luego de un cuarto intermedio, se aceptó la renuncia de los integrantes del FITU y, por otro lado, avanzaron en prestar juramento los convencionales en lugar de Amelia de Dios y Carlos Manuel de Aparici, del Frente Justicialista, que ya habían renunciado días atrás.Luego la sesión continuó en el recinto abordando los cambios en los diferentes artículos que se van a modificar en la Carta Magna, tras lo cual pasaron a un cuarto intermedio hasta las 15.