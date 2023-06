Payadoras y decimistas: improvisar la historia

Payadoras de ayer y de hoy. (Arte Victoria Benzaquen)

Marta Suint, la defensa de los derechos humanos en décimas

Marta Suint llevó sus décimas a casi todo el mundo. (Archivo personal)

Liliana Salvat y las mujeres sin olvido

Liliana Salvat, junto a Marta Suint, escribieron "Mujeres sin olvido”, un libro de poemas. (Archivo personal)

Susana Repetto, “la maestra payadora”

Susana Repetto comenzó a los 9 años recitando junto a su padre payador. (Archivo personal)

Payadoras y decimistas en el siglo XXI

Nayla Beltrán, citadina y feminista

Araceli Argüello, payar el compromiso social

“Lo que se dice cantando muere al ser escuchado”, asegura la joven Araceli Argüello (28). (Archivo personal)

Griselda Dominelli, dilemas humanos en payada

Además de cantautora, poeta y decimista, Griselda Dominelli es astróloga profesional. (Archivo personal)

La niñez de Nahir mercado

“Siento que se hace justicia si homenajeamos a nuestras ancestras con nuestra música. Sobre todo, a aquellas que, por esos inabarcables misterios de la vida, han vivido en un espacio-tiempo en el que, engañaba, obligaba y/o reducía. Ellas son el punto de partida del cambio que, afortunadamente, vamos experimentando las mujeres hoy. Con todo amor, entonces, suelto esteen homenaje a mi abuela Estela y a tantas otras abuelas.Así presentaba una de sus canciones en su canal oficial de YouTube, una de las exponentes de la nueva generación dede nuestro país que continúan el legado de otras que fueron abriendo camino en el universo de la música surera, la poesía popular criolla, la milonga y también de la cargo de las primeras payadoras que se le atrevieron a ese mundo netamente masculino., en su artículo, publicado en agosto de 1998 por la revista, daba cuenta de las primeras presencias femeninas en aquel ámbito.es la primera de la que se tiene registro en la Buenos Aires de 1813 y, recién en 1895, tenemos a la primera que lo hizo de manera profesional:, que tuvo una prolífica y exitosa carrera que incluyó hitos como sus actuaciones en España en 1900.Ese mismo año, debutó otra de sus alumnas en Buenos AiresNo fueron las únicas, también Seibel señala como pioneras aCabe mencionar también a otra mujer asociada a la figura de Gabino de la que poco se sabe., hija natural de Gabino, de cuya existencia da cuenta Norberto Cirio en su artículo “El movimiento payadoresco argentino en perspectivas afro y femenina:”, a partir de una única pista que lo llevó a ella: un folleto de su autoría con letras de sus cantos publicado en la ciudad santafecina de Rosario.Hermosa colección de canciones cantadas por Matilde Ezeiza en la tumba de Ezeiza”, editado en el año 1917."Soy la morocha que canta / cuando el pesar la acongoja, / soy la que canta una estrofa/dirigida al pampero, / morocha soy no lo niego, / muy bajito es mi color;/ no soy como aquella flor / que por su esplendor domina, / soy la morocha argentina, / soy hija del payador".Vinieron otras que continuaron su camino, conquistando nuevos espacios y marcándoles el rumbo con su arte y ejemplo a las generaciones venideras de decimistas, intérpretes y payadoras.Una de ellas, de enorme relevancia y con más de cincuenta años de trayectoria, es, referente indiscutido de la generación actual que comenzó con tan solo 13 años de edad una carrera que la llevó por escenarios de Latinoamérica como Cuba y México y del mundo como Europa, Australia y Japón.Señalaba Marta en declaraciones a la prensa “, con todo lo que ello implica. Es decir, recordar la triste historia de los desaparecidos, hablar del derecho del peón, del obrero, del jubilado, del niño a tener una buena educación, etc, estando siempre en la retaguardia y”.Todo comenzó cuando Liliana se presentó en un concurso escolar con un poema de su autoría y lo ganó. El poema en cuestión estaba escrito en décimascontaba en una entrevista, quien dio sus primeros pasos en el año 1987 y, desde entonces, forjó una carrera que la coloca junto con Marta Suint como las dos payadoras profesionales más importantes de nuestra región.Juntas, son coautoras del libro. Un libro con 25 poemas que rinden homenaje a mujeres que tuvieron un rol destacado en diferentes ámbitos, “algunas conocidas y otras ocultas, pero que es importante traerlas a la actualidad con estos poemas, para que sepan que nosotras al menos como payadoras no las olvidamos,expresaban en ocasión de su lanzamiento en 2022.Salvat, en varias de sus décimas, hace referencia a la búsqueda de la trascendencia del ser humano por sobre cualquier bien material."Yo no entiendo la ambición / de algunos seres humanos / que piensan que los gusanos/no entrarán en su cajón? / El dinero es la razón / de toda su vida entera. / Y al final de la carrera/vivirán el desconsuelo /cuando camino del cielo/no tengan la billetera."“Era un arte de hombres, había muy pocas mujeres payadoras, entonces por eso lo tenía como algo escondido. Ahora es un orgullo que me digan payadora. Yo pienso que tiene que haber muchas más”, decía esta docente y escritora argentina que lleva varios libros publicados y a la que llaman “La Maestra Payadora”. Con apenas 9 años comenzó trenzando versos junto a su padre payador.. Desde entonces, su figura fue sumando reconocimiento en toda la región con especial devoción de uruguayos y brasileros.Desde las primeras payadoras y decimistas del siglo XIX hasta hoy, cada una de ellas ejerció el feminismo en los hechos, irrumpiendo en el espacio de dominación masculina, pero es con el aporte de las cantautoras decimistas y payadoras de la actualidad, queUn ejemplo de ello es el manifiesto surgido de la que fuera la colectiva feminista “Versadoras”, una agrupación de seis mujeres de distintos países interesadas por la décima y la música popular queEntre ellas, dos argentinas: la payadora cordobesa Araceli Argüello y la decimista Nayla Beltrán.Esta licenciada en Música Argentina, profesora de viola y violín y amante de la música surera nos cuenta como un día tocó el arpegio de milonga por primera vez “y sentí que a“¿Hasta dónde la tradición es permeable? ¿hasta dónde hay que seguir ciertos códigos y ciertos parámetros para poder practicar una tradición?”, se pregunta Nayla, que salió al rescate del sentido popular del criollismo que le fuera arrebatado por las elites locales en busca dedurante el centenario, apropiándose así de la figura del gaucho y ligándolo a un sentido conservador y elitista., abraza una tradición asociada a lo rural y patriarcal con su forma de decir y de cantar y le aporta una mirada de género desde un ámbito urbano, muy distante del rural, pero con una misma modalidad de vinculación en cuanto a la construcción identitaria que se da a partir del entorno y el espacio que se (nos) habita. De esta manera, Nayla Beltrán elaboró un repertorio que la representara., el amor en todas sus formas, el erotismo, la dictadura, las infancias, entre otros temas. Parte de ello fue plasmado en, su libro (que también puede ser escuchado mediante los códigos QR). Alcanza con recorrer sus páginas para comprobar lo acertado de su decisión.“Siempre me costó más hablar que cantar”, dice en declaraciones a la prensa, que cursa un doctorado en Letras y da clases de versificación e improvisación y que cuenta con el madrinazgo artístico de nada menos que Marta Suint. Su pasión por la guitarra y el canto se unieron a esta forma de expresión que es la payada y que define como“Lo que se dice cantando muere al ser escuchado”, explica. Difícilmente piensen lo mismo quienes la hayan escuchado enfrentar en un contrapunto a un hombre que años atrás había dicho que ella cantaba lindo, pero que nunca podría payar. Cuando Araceli, entre versos, le recordó sus palabras, el señor se tuvo que disculpar.“Sin la poesía el mundo sería insoportable. Tenerla a la mano es una posibilidad de volcar todo conflicto, todo dolor, y también la felicidad. Es una manera de reflejar las emociones que nos afectan, para bien o para mal, y generar un hecho externo que libera y nos deja en un estado de paz. Además de la voluntad inconsciente de comunicar a través de la palabra”, así lo explica en declaraciones a la prensa: “me he vinculado con cuestiones existenciales de las personas, dilemas humanos en la tierra, esas grandes preguntas que nos hacemos al vivir, y creo que mi poesía no sería así si no tuviera la huella de un ejercicio que practico desde hace 25 años”.La figura de Nahir trascendió públicamente cuando, por entonces. Sin embargo, en ese momento ya contaba con 5 de experiencia sobre los escenarios, haciendo alarde de una precocidad inusitada.. Yo acepté, le dije que sí y así estamos, andando por los caminos, conociendo lugares. Esto creo que pasó desde el día en que nací", decía. Si bien en la actualidad ya no recorre el camino de la payada, aunque sí el de la música, quedará en la memoria como un pequeño prodigio de la improvisación.