El rol de Haití en la "Revolución Fusiladora"

El 16 de septiembre de 1955, Eduardo Lonardi e Isaac Rojas comandaron el golpe de Estado al gobierno de Juan Domingo Perón, instaurando en nuestro país una dictadura sangrienta y opresiva. La autodenominada "Revolución Libertadora", pero reconocida por la militancia popular como la "Revolución Fusiladora", impuso un régimen de persecución que intentó borrar de la historia al Movimiento Nacional Justicialista. Pero como en épocas oscuras también hay destellos de luz, nos propusimos recuperar una historia de solidaridad latinoamericana con el pueblo argentino, como ha ocurrido en varias ocasiones a lo largo de nuestra historia.El 9 de junio de 1956, el General Juan José Valle, junto a militantes peronistas, encabezaron un levantamiento con el propósito de derrocar al gobierno de facto. Tanto el Presidente Pedro Uriburu, como el vicepresidente Isaac Rojas, estaban al tanto de la sublevación por lo que, en un corto lapso de horas, a través de los decretos 10.362, 10.363 y 10.364, establecieron la ley marcial en todo el país y habilitaron la pena de muerte a todas aquellas personas que “amenacen el orden”. Como resultado, se ordenó el fusilamiento de Valle, los 15 militares militares que lo acompañaron y 18 civiles, cuyos asesinatos clandestinos se realizaron en las localidades bonaerenses de Lanús y José León Suárez.En este contexto de terror y persecución, el Embajador de la República de Haití, Jean F. Brierre, el 11 de junio de 1956 decidió salvar la vida del Teniente Coronel Alfredo Salinas, el gremialista Efraín García, los coroneles Fernando González, Agustín Arturo Digier, el Capitán Néstor Bruno y el Suboficial Mayor Andrés López, otorgándoles refugio y asilo en la embajada de Haití. Unos días más tarde dio refugio también al general Tanco.El Embajador Jean Brierre no sólo era un diplomático comprometido con su pueblo, sino también un poeta e inspirador de muchos escritores latinoamericanos y caribeños, como el cubano Nicolás Guillén, e incluso del pensador Frantz Fanon, escritor y filósofo revolucionario que influyó en luchadores como el Che Guevara y Jean-Paul Sartre.Volviendo a los hechos de esos días, durante la noche del 14 de junio mientras el Embajador se dirigía a la Cancillería Argentina para entregar el listado de asilados, su compañera, Dilia Vieux, abogada y activista, se enfrentó a un grupo armado conformado por integrantes del Servicio de Informaciones del Estado (SIDE), bajo las órdenes del General Domingo Quaranta. Estos individuos ingresaron a la residencia de Haití con el propósito de secuestrar y asesinar a los refugiados. Ante esta situación, Vieux se opuso firmemente al operativo y se paró frente a los asilados con los brazos abiertos, protegiéndolos y declarando: “antes me van a tener que matar a mí”. El jefe del operativo detuvo un colectivo, subió a los asilados y los trasladó al Regimiento de Patricios en la Ciudad de Buenos Aires.Esta intromisión provocó de inmediato la reacción de la Embajada de Argentina y una presentación formal del Embajador, que expresó "No porque Haití sea una nación pequeña va a permitir semejante atropello. Por el contrario, los pequeños países deben ser respetados escrupulosamente porque son pequeños, para que el derecho sea un imperativo moral y no de fuerza". Esa misma noche, el Embajador y Vieux ingresó al Regimiento de Patricios e intimó al Presidente de Facto, Pedro Aramburu, a ordenar la liberación de los detenidos ilegalmente y obligándolo a pedir perdón a este país. Sin embargo, solo fue una puesta en escena. Pocos días después declaró ¨persona non grata¨ al Embajador y su esposa, obligándolos a irse del país.Durante muchos años estos actos de notable valentía han pasado inadvertidos en la historia argentina y la memoria colectiva. Sin embargo, gracias al trabajo del historiador revisionista, Salvador Ferla, en 1964 en el libro «Mártires y Verdugos» y al periodista Rodolfo Walsh en su libro “Operación Masacre», estos hechos salieron a la luz. A partir del gobierno de Néstor Kirchner en el año 2004 volvió a ponerse en valor tanto la lucha heroica de los militantes peronistas como el compromiso y la solidaridad de Brierre, Vieux y la República de Haití.Haití, no sólo nos conecta con esta historia de solidaridad política, también nos une la historia común durante la lucha por nuestra independencia y liberación. Argentina, le debe mucho a la República de Haití, un país que desde hace décadas se encuentra sumido en una grave crisis humanitaria. Es urgente que retomemos el tema desde la nueva UNASUR y desde la CELAC para encontrar una solución conjunta que devuelva el espíritu de lucha y felicidad a un pueblo tan heroico, como hizo en su momento Néstor Kirchner desde la UNASUR durante su mandato como Secretario General.Por eso mismo, este 14 de junio a las 15 horas en la Casa Patria Grande ¨Presidente Néstor C. Kirchner¨, en conjunto con el militante Jackson Jean y la Comunidad haitiana en Argentina, realizaremos un homenaje que ponga en valor estos hechos de lucha militante en épocas tan oscuras de nuestra historia.*Director Ejecutivo Casa Patria Grande ¨Pdte. Néstor C. Kirchner¨