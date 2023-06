La Empoderada, la orquesta de tango con perspectiva de género, saca su primer disco

La Empoderada-Se dice de mí VER VIDEO

y las mujeres no son pérfidas que abandonan a un varón doliente. Con un nombre por demás emblemáticoque reivindica su deseo de darles espacio y voz a mujeres y disidencias.Esta semana, el proyecto que arrancó en 2018 se consolida con la presentación de su primer disco,, que reúneLos ocho temas que podrán escuchar quienes se acerquen a La Paz Arriba -Callao al 1000- el jueves a las 20.30 en la Ciudad de Buenos Aires o quienes buceen en cualquiera de las plataformas de música desde el viernes 16 no solo dejan oír sonidos de flautas y clarinetes, también proponen una fusión de ritmos en los que el 2x4 adquiere aires de milonga o incluso de cumbia.se enorgullece la directora de la orquesta, Pamela Victorianoy luego ejemplifica: “Tenemos un tema con humor e ironía sobre el piropo o acoso callejero y otro que reivindica a las mujeres de los pueblos originarios”.“Son todos, compuestos o arreglados por integrantes de La Empoderada, o colaboraciones con Lichi, un cantautor y youtuber santafesino que además de componer, realiza entrevistas con perspectiva de género”, describe Victoriano.Respecto de la gestión del trabajo, la directora junto a otras dos de las “empoderadas”, Laura García Cortés y Carolina Ramírez, se encargó de la producción de los ocho temas, que fueron grabados en distintos estudios.que se gestó a partir de una convocatoria en redes sociales a mujeres músicas para conformar un proyecto musical con perspectiva de género.pero no encontrábamos un espacio en el que nos sintiésemos cómodas con respecto a las letras, a los arreglos. Eran temas escritos por hombres para hombres y con un estilo afín”, le contó hace algunos meses a Télam, quien, como el resto de los integrantes de la agrupación usan el lenguaje inclusivo y el pronombre "elles" para abarcar a todas las identidades que participan de los ensayos y los espectáculos., aquel tango que popularizó Tita Merello,Luego llegaron nuevas composiciones que ellas rastrearon o les acercaron las propias autoras. Ocho de esos temas componen su presentación en sociedad.Carolina Ramírez, también a cargo de los violines, apunta que además del repertorio de “tango nuevo”, la agrupación irrumpe con una formación diferente: “Además de buscarque tienen muchas cosas para decir, también sumamos instrumentos que no forman parte de las orquestas típicas como las guitarras y toda la fila de vientos. Tenemos flautas, clarinete y saxo barítono”.A su lado,destaca también que la agrupación se ocupa de“En lo personal,n La Empoderada soy una de las que se ocupa de los arreglos. He aprendido a escribir para nosotras, para nuestro formato y eso es un aprendizaje constante”, cuenta la integrante de la Comisión de “Arreglos”. Sucede que, para motorizar su sueño de tocar tango a su manera,“Para hacer tango feminista decidimos apostar al diálogo. Nos conformamos en distintas comisiones con una coordinadora cada una y funcionamos de modo cooperativo y horizontal”, suma Soccorso. y apunta que en diciembre del 2022 el proyecto artístico musical fue distinguido por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires como de Interés para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Mujeres y Diversidades.La movida del tango ya pasó por diversas salas de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, el Centro Cultural Kirchner, la Biblioteca Nacional y hastaAdemás participaron del IV Festival de Tango Transfeminista que se realizó en el Teatro Roma de Avellaneda.La agenda de esta semana las llevará al show de presentación de su disco, al que sueñan llevar por todo el país. Mientras tanto, desde el viernes, lo pasearán por todas las plataformas.