Milei se quedó sin candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Foto Pepe Mateos.

Guillermo Britos confirmó que no será precandidato a la gobernación bonaerense por la Libertad Avanza.

La opinión de los consultores

La Libertad Avanza (LLA), el partido que lidera Javier Milei, sufrió este miércoles una pérdida con la decisión del intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, de no postularse a la Gobernación bonaerense, situación que se suma a la mala performance de la fuerza en las elecciones de las provincias que desdoblaron sus comicios.El intendente chivilcoyano confirmó en conferencia de prensa que no será precandidato a gobernador por La Libertad Avanza, luego de que el líder de ese espacio le ofreciera esa postulación para las elecciones generales de octubre., afirmó Britos, según publicó el diario Chivilcoy Al Día.Desde LLA informaron a Télam que a pocas horas de la inscripción del partido para las PASO "no hay ningún postulante" oficial que reemplace a Britos.Pero aseguraron que para la fecha límite de presentación de precandidatos, el 24 de junio, "A la baja de Britos se le suman los resultados electorales del fin de semana. El candidato a la Gobernación tucumana por LLA, Ricardo Bussi, hijo del genocida Antonio Bussi, quien fue apoyado por Milei con visitas a la provincia, tuvo su peor elección en la historia al conseguir 3,9% de los votos.Bussi había obtenido el 13,8% en 2019, sin la compañía del dirigente libertario y su armador nacional, Carlos Kikuchi.sostuvo esta semana al canal LN+ la candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel, luego de conocerse los resultados en Tucumán.Una desilusión similar se llevó LLA con el desempeño electoral en La Rioja, donde apoyó a Martín Menem, sobrino del expresidente Carlos Saúl Menem, al arañar apenas el 6,65%.Martín Menem también había recibido la visita del líder libertario durante la campaña, atrayendo una multitud de militantes, lo que no parece haber repercutido en votos en las urnas riojanas."Muy simple. (Ricardo) Bussi no es Milei. Milei no es Bussi. Las elecciones provinciales desdobladas no tienen nada que ver con las nacionales. Milei no jugó ninguna elección todavía. Los candidatos 'de Milei' no son Milei y nunca lo van a ser. La gente quiere votar a Milei. No a Bussi", dijo a través de su cuenta personal de Twitter el dirigente libertario Agustín Romo, justificando la derrota.La directora de Comunicación de la consultora Analogías, Marina Acosta, explicó a Télam que el anclaje del libertario es "nulo" a nivel local en las provincias y aseguró que "no ven posibilidad de crecimiento" para el partido de ultraderecha."Lo que venimos observando es que el fenómeno Milei es propio de hombres jóvenes y eso le quita límite a su posibilidad de crecimiento; las últimas mediciones a nivel de intención de voto se han mantenido estables en torno a un 20 a 21 puntos", desarrolló.En este sentido, Acosta opinó que la ultraderecha "no tiene apoyo mayoritario" en el país y dijo que "hay ciudadanos que no se encuentran entre las dos grandes fuerzas representadas, pero que no necesariamente van a votar a Milei".explicó Acosta.Asimismo señaló que el nivel de indecisos "está comenzando a bajar" de cara a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) previstas para agosto.Contrariamente a Acosta, el director de la consultora Aresco, Federico Aurelio, indicó que basado en sus encuestas de opinión pública en los últimos tres meses "tuvo un crecimiento Milei" en contraposición con "la caída de los otros dos espacios"."Así llegó a esta triple paridad, se sostiene, pero ya no sigue creciendo Milei", advirtió Aurelio en declaraciones a Radio Urbana.El consultor explicó que es un partido nuevo que "ha crecido demasiado rápido" y que por lo tanto todavía "no tiene el sustento o la trayectoria de los otros espacios para mostrar su sostenimiento en el tiempo pero sí esta en esos niveles hace bastante tiempo"."Uno viene observando que los argentinos piensan cosas distintas en lo provincial y en lo nacional", indicó en referencia a las diferencias en las proyecciones nacionales y los resultados provinciales de LLA.La única excepción eran Tucumán y La Rioja, pero ambas experiencias acabaron en fracaso.Aún quedan las elecciones en Córdoba, el 25 de junio, donde el Partido Demócrata se había aliado con el libertario y presenta a Rodolfo Eiben como candidato a gobernador.