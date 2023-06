En Marsella apuran a Marcelo Gallardo a definir si dirigirá al Olympique

La directiva del Olympique de Marsella de Francia desea conocer lo más pronto posible la decisión del entrenador argentino Marcelo Gallardo por ser o no el nuevo director técnico del equipo, según señala este miércoles la prensa marsellesa.Según el diario La Provence,Ya se han conversado entre la directiva del Olympique y Gallardo muchos puntos, como la conformación de su cuerpo técnico y los refuerzos que desea sumar al plantel, pero la dirigencia del club espera una respuesta para saber si el DT "quiere o no quiere".Marcelo Gallardo, sin dirigir desde que se alejó de River Plate en diciembre del año pasado, es uno de los candidatos a hacerse cargo del Olympique de Marsella.Tudor asumió como DT del equipo marsellés en julio del año pasado, en reemplazo del argentino Jorge Sampaoli, pero no logró el objetivo de ganar la Ligue 1, que una vez más quedó en manos del PSG de Lionel Messi.Gallardo es la principal opción y luego figuran en una lista el español Marcelino, y los italianos Raffaele Palladino y Vincenzo Italiano, ex DT de la Fiorentina.surgido de Boca Juniors y recientemente convocado al seleccionado argentino por Lionel Scaloni para los dos partidos de la fecha FIFA de este mes, y también el delantero chileno Alexis Sánchez.