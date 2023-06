El apoderado del PJ aseguró que el FdT "cambiará su nombre"

El FdT cambiará su nombre. Foto Leo Vaca.

"El nombre Unidad Renovadora mucho no me gusta, me parece que podría ser otro, aunque yo no soy muy creativo. Después el nombre deja de ser importante y es para identificar a un grupo político"

"El piso histórico del Partido Justicialista es del 25 por ciento, pero puede ser más y también puede ser menos. Para mí, el tope sería un 33 por ciento, pero esto todavía tampoco está definido"

El apoderado del Partido Justicialista (PJ) nacional, Eduardo López, confirmó quepara las PASO del 13 de agosto, aunque dijo que a esta hora "todavía no está definido" y consideró que "es legal fijar un piso de más del 25 por ciento de los votos en la participación interna"."El nombre no va a ser Frente de Todos, pero francamente todavía no lo sabemos. Solo sabemos que cambiará su nombre. Circula 'Unidad Renovadora', pero todavía no está confirmado y se define hoy a la tarde", adelantó López Wesselhoefft, en declaraciones a radio Splendid.Con vistas, el apoderado reveló que la nueva nominación que reemplazará al FdT "lo define el grupo que está liderando las negociaciones con otros sectores y otros partidos de provincia", en el que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "tiene una gran incidencia por su peso político" junto a otros dirigentes como el ministro de Economía y líder del Frente Renovador, Sergio Massa.me parece que podría ser otro, aunque yo no soy muy creativo. Después el nombre deja de ser importante y es para identificar a un grupo político", manifestó el asesor legal que trabajó durante años junto al histórico apoderado Jorge Landau, fallecido en 2021.Otro de los puntos centrales que se podría definir - aunque hay tiempo legal hasta el lunes 19- son las reglas de participación en una eventual primaria interna y el piso de porcentajes de votos para la inclusión de las minorías que participen, en el marco de la conformación de listas.También se tienen quedel mismo.Sobre los colores, el apoderado adelantó que "van a ser los mismos tres que no han acompañado desde 2011: azul pantone, otro azul un poco más claro y el amarillo, que es por los soles que generalmente ponemos en los logos".En diálogo con Télam, Lópezpara la minoría, mientras se respete la posibilidad de participación de la misma"."El piso histórico del Partido Justicialista es del 25 por ciento, pero puede ser más y también puede ser menos. Para mí, el tope sería un 33 por ciento, pero esto todavía tampoco está definido", aseveró el apoderado del PJ.La polémica por el piso surge porque el kirchnerismo y el Frente Renovador propone que sea del 40 por ciento, mientras que desde el sector que impulsa la precandidatura presidencial de Daniel Scioli plantean el 25, y consideran que el 40 es "inconstitucional", según lo afirmó el apoderado de ese espacio y ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.