Martin Buscaglia vuelve al país: "Me sigue emocionando cantar"

Un camino propio

El músico y compositor uruguayo Martín Buscaglia traerá junto a su banda Los Bochamakers el cierre de la gira “Basta de Música Tour” a Rosario y Buenos Aires donde se presentará el jueves y viernes próximos en Casa Brava y Niceto Club, respectivamente.“En esta gira estoy haciendo 12 conciertos en 17 días, me preguntan mucho si es muy cansador o exigente, y si bien en cierto modo sí lo es, me es más fácil esa predisposición a la que me obliga el estar todos los días cantando y/o viajando, porque no te permite distraerte, estás en situación durante todo el tiempo, lo llamo ‘modo Ninja’”, contó a Télam Buscaglia.Fiel a su espíritu inquieto,, hizo una pausa en medio de sus presentaciones por el Viejo Continente para hablar con Télam.Durante la entrevista, Martín se refirió, entre otros temas, al aprendizaje que le brinda él el hecho de tocar en vivo, una posibilidad que agradece especialmente a Argentina y España, países donde fue recibido desde sus inicios con los brazos abiertos., dijo.“Estoy gigantescamente agradecido a esa posibilidad que me ha dado Argentina y a algún otro puñado de músicos compatriotas, de hacer carretera, de hacer esa vida que es una fantasía de muchos –expresó-, y que fue la mía. Argentina me dio esa posibilidad con su cercanía de también vivir ese desplazamiento a diferentes ciudades donde me están esperando y a poder volverte mejor músico por poder ejercer tu rol una y otra vez”Hijo de Nancy Guguich y Horacio Buscaglia, íconos de la música oriental, nacido en Montevideo y dueño de una estética singular, Martín construyó un camino propio, genuino y prolífico,Regresa al país para cerrar la gira “Basta de música”, su premiado e íntimo disco (2020), que marcó su vuelta al ruedo discográfico como solista después de 10 años (aunque en el ese período grabó álbumes varios a dúo, con artistas como Antolín y Kiko Veneno).Custodiado por Los Bochamakers, banda conformada por músicos talentosos como Nacho Matheu en bajo, Matías Rada en guitarra, Martín Ibarburu en batería y Coby Acosta en percusión, el cantante se presentará este jueves a las 20.30 en Casa Brava de Rosario (Santa Fe) y el viernes 16 a las 20 en el porteño Niceto Club, donde también interpretará canciones nuevas y clásicos de su carrera.- Son amigos además de ser colegas, no confío mucho en las bandas que fueron formadas primero por amigos, es importante que los músicos con los que tocás sean mejores que vos en algún aspecto y al mismo tiempo que exista alguien que lleve el timón, que en este caso soy yo. Son grandes músicos. La manera en que te das cuenta que un músico es un gran músico como son los Bocha es porque cuando tocás con ellos te hacen tocar mejor a vos, no es lo que ellos tocan sino como hacen tocar a los que los rodea. Los recitales del año pasado en el país fueron increíbles , o sea que todo indica que de ahí vamos a seguir subiendo. Lo bueno de la música es que es un espacio donde aprendés y podés ejercer lo que aprendés instantáneamente, en la vida a veces aprendés pero ya pasó el momento de ejercer eso que aprendiste. Últimamente voy mucho a Argentina tocando solo, cada vez que voy con los Bocha prefiero dejar que prevalezca el lado físico ‘groovero’, de danza, que también está cuando toco solo pero es más imaginario (cada uno tiene que rellenar con la mente los espacios que no hay). Acá no, es groove candombero uruguayo explícito, propulsado por la base de esta banda.-El hecho de tocar en varios lugares del vivo enriquece, tocar en vivo en general hay cierto aprendizaje del músico que solo se da en directo, que por más tutoriales que mires, clases particulares que tomes u horas de técnica y disciplina que dediques en la intimidad, eso está bien y es necesario, hay cierto aprendizaje que sino tocas en vivo es muchísimo más arduo acceder a él. me sigue emocionando cantar.-fue recibido divinamente y desde un principio, las reseñas son muy cariñosas y originales, tiene un costado indefectible como la verdadera música que cualquier descripción lo desmerece. En los conciertos toco mucho ese disco, pero conviven -como soy siempre la misma persona aunque mute a cada minuto-, las canciones del nuevo disco, con canciones de discos viejos y con temas inéditos que estoy componiendo ahora.-No lo veo en términos de desafíos musicales, pero si he tocado con muchos colegas de distintos países, edades, reconocimiento. De lo que estoy seguro es que la música es un camino infinito y que los años, para un músico como yo por lo menos, juegan a favor, lo noto eso. Cada vez con menos elementos das en la diana y llegás más lejos con tu mapa, yo accedo a las lejanías a las que me propongo llegar cada vez con más sencillez, y eso se lo atribuyo a todos estos años de estar tocando y a la edad que tengo también.