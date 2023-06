Kyrgios reveló que estuvo internado en un centro psiquiátrico en 2019

Duras declaraciones de Nick Kyrgios.

El tenista australiano Nick Kyrgios, actual número 25 en el ranking mundial de la ATP, reveló este miércoles que estuvo en un hospital psiquiátrico porque quería suicidarse, durante el torneo de Wimbledon 2019.Uno de los jugadores más polémicos del circuito,, especialmente cuando fue vencido por el español Rafael Nadal en Wimbledon en la segunda ronda, indicó este miércoles la agencia de noticias AFP.. Fue el punto de inflexión, me dije 'Ok, no puedo continuar así'. Acabé en un servicio psiquiátrico en Londres para arreglar mis problemas", contó el tenista australiano.: "Si miran con atención pueden ver las marcas de automutilación en mi brazo derecho. Tenía pensamientos de suicidio, no quería levantarme y jugar".Desde entoncesEl 25 del mundo de la ATP regresó a la competencia esta semana en Stuttgart, tras una lesión en una rodilla que sufrió en enero pasado, y cayó ante el chino Yibing Wu (64to).