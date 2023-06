Tras la movilización de los sindicatos docentes, atacaron a tiros otra escuela en Rosario

Escuela pública N° 1337 "Dr. Sylvestre Begnis".

Una escuela de la zona sudoeste de Rosario fue, a horas de que los sindicatos docentes realizaran una movilización por esa ciudad santafesina en reclamo de más seguridad en los establecimientos educativos, informaron fuentes policiales, judiciales y autoridades del colegio.El hecho fue descubierto la mañana de este miércoles en la, ubicada sobre la calle Nahuel Huapi al 4500, del barrio Acindar, situado en la zona sudoeste de Rosario, consignaron a Télam los voceros consultados.Según la denuncia de las autoridades de ese establecimiento educativo de nivel inicial, primario y secundario, cuando el portero llegó esta mañana encontró una nota escrita a mano en un papel, cuyo texto no fue revelado oficialmente, pero que estaría dirigido a un dirigente gremial local que no sería del sector docente.Los peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC)de bala y vainas esparcidas sobre la vereda."Ayer tuvimos la marcha para pedir seguridad y hoy nos topamos con esto, ya no sabemos qué hacer", se quejó ante la prensa local un docente de ese establecimiento educativo.Asimismo, aclaró que este miércoles los alumnos no concurrieron a clases debido a que ya estaba prevista la realización de actividades plenarias de docentes.Al respecto, el secretario general de los docentes público (Amsafe), Juan Pablo Casiello, dijo en declaraciones a Radio2-Rosario que, de acuerdo a un relevamiento que realiza ese sindicato,"Vamos a seguir haciendo las movilizaciones para visibilizar la violencia en Rosario que no para y que obliga en muchos casos a suspender las clases para cuidar a la comunidad educativa", se quejó el dirigente gremial docente.El hecho es investigado por la Fiscalía de Flagrancia de turno en Rosario.