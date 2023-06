Apresaron a un segundo sospechoso por el crimen del policía motorizado en Burzaco

Horacio Ezequiel Borja López pertenecía a la Policía bonaerense.

El asesinato de Borja López

Un hombre de 27 años fuedel miércoles en el marco de la investigación delel pasado viernes por tres delincuentes que le robaron una moto cuando llegaba de visita a una casa de la localidad bonaerense de, informaron fuentes judiciales.La detención estuvo a cargo de efectivos de la Dirección DepartamentaI de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora, quienes ya habían apresado por el mismo hecho a otro sospechoso tras una veintena de allanamientos realizados en Burzaco y Florencio Varela.El detenido fue identificado como, a quien algunos testigos señalaron como partícipe del crimen de, un policía del Grupo de Prevención Motorizada (GPM) de Florencio Varela, con dos años de servicio en la fuerza, quien al momento del asalto y crimen estaba vestido con su uniforme, tenía el chaleco antibala colocado y llevaba su arma reglamentaria, que no llegó a utilizar.A partir de las pruebas reunidas por la DDI de Lomas y la Unidad Funcional de Instrucción 4 se determinó que el crimen del policía estaría vinculado a una organización dedicada al robo de motos y su posterior venta mediante redes sociales.Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron gran cantidad de teléfonos celulares y partes de motos, agregaron las fuentes.En la misma causa está detenido otro sospechoso, identificado como Misael Báez (24), mientras que se busca a un tercer partícipe, agregaron los informantes policiales.El crimen del policía fue cometido el 2 de junio las 20.30 en la intersección de las calles Eduardo Cuitiño 890, casi en el cruce con Juan Sarcione, en el barrio San Juan de Burzaco, en el sur del conurbano bonaerense.Borja López fue de visita a bordo de su moto Dominar 400 a una casa situada en esa dirección cuando fue abordado por tres de los cuatro delincuentes que llegaron en un auto Peugeot 206 gris que tenía colocada una chapa patente de un Renault Clío.Los voceros indicaron que los asaltantes abrieron fuego sin mediar palabra y que el policía no logró sacar su arma reglamentaria para defenderse del ataque.La víctima recibió en la cabeza uno de los tres disparos que le efectuaron, detallaron las fuentes.Tras el hecho, el personal de la comisaría 2da. de Burzaco fue alertado y dio aviso al Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME), cuyos médicos constataron su fallecimiento.Sobre las pericias realizadas en el lugar el crimen, los voceros contaron que se secuestró el arma de fuego del policía que estaba en su pechera, dos vainas servidas calibre 9 milímetros y un cargador de pistola calibre .22 con cinco cartuchos.Lo que también procuraban establecer los pesquisas era que si se trató un robo al voleo o si el policía estaba "marcado", entre otras hipótesis.