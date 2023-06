Familias de una escuela artística piden que se garantice la "ausencia de asbesto"

Instituto Vocacional de Arte "Manuel José de Labardén" de Parque Chacabuco / Foto Sille Cris.

Familias que integran la Asociación Cooperadora del Instituto Vocacional de Arte (Acaiva) realizaron este martes una asamblea para exigir a la Dirección General de Enseñanza Artística (Dgeart) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) que garantice la "ausencia de asbesto", undel espacio lindero a la escuela donde fue hallada la sustancia.La asamblea tuvo lugar este martes a las 18.30 en la sede del Instituto Vocacional de Arte (IVA)ubicado enen Parque Chacabuco, donde se reunieron familias de lasjunto a los directivos del colegio.Así, se consensuó que como principal medida se va a esi se hizo o no elen el aire y notificar a las familias sobre dicha situación, indicó Germán, vocero de la Cooperadora a Télam, que realizó un recorrido por las instalaciones del establecimiento.A su vez,que "se restituya otra vez ese espacio al IVA después de treinta y seis años, para poder limpiarlo, mejorarlo" y agrandar el jardín de infantes que se encuentra lindero al salón implicado y que sus ventanas dan al patio del colegio."Estamos preocupados por la salud de nuestras niñas y niños y porque después de una lucha histórica no nos están dando el espacio por el cual venimos peleando hace 20 años", dijo a Télam el vocero de la Cooperadora.A través de un comunicado, integrantes de la Cooperadora reclamaron a la Dirección que "garantice la ausencia de asbesto, presentando el resultado del estudio de aire libre de asbesto", luego de que se verificara la presencia de ese mineral cancerígeno en el techo de un espacio contiguo al patio del jardín del instituto.", agregaron.Además, exigieron la rel IVA y "destinarlo a actividades artísticas de las tres sedes"."A través de la Defensoría del Pueblo pudimos recuperar después de unaun salón que había sido usurpado. Estaba funcionando un centro de jubilados, nosotros solicitamos que se pudiese reubicar", explicaron desde la comisión directiva de la cooperadora a Télam."Como el tiniciamos en la Defensoría del Pueblo un pedido para que se pudiese sacar ese techo y pudiese volver a la órbita del IVA. Eso sucedió así. La muestra la hicimos desde la cooperadora donde quedó claro que tenía alto nivel de asbesto", ampliaron e indicaron que "la Dirección no tuvo otra que sacar ese techo y pusieron uno nuevo", pero aún es necesario "hacer un estudio de aire" para garantizar la ausencia del mineral."La educación artística está siendo desmantelada, no permitamos que un espacio que pertenece al IVA sea utilizado para otros fines ignorando las necesidades de la comunidad", concluyeron desde la cooperadora de la institución.