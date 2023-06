Milagro Sala cruzó a Gerardo Morales sobre las protestas: "Hacete cargo"

Milagro Sala cruzó a Gerardo Morales sobre las protestas en Jujuy: "Hacete cargo" VER VIDEO

, señaló Sala a través de un vídeo publicado en las redes sociales, donde respondió a declaraciones hechas esta mañana por Morales.El mandatario provincial indicó este martes en conferencia de prensa queestos últimos días y "quieren generar violencia".Al respecto,en referencia a que la provincia cuenta con recursos derivados del litio, del funcionamiento de la planta solar Cauchari, de los ingenios azucareros, del cultivo de cannabis, entre otros.subrayó.También se refirió a la campaña con aspiraciones presidenciales del gobernador radical: "Está muy bueno que vayas a Buenos Aires a hacer tu política porque te querés candidatear, pero primero comenzá por casa a demostrar que Jujuy tiene garantizado salud, educación, vivienda digna y salario digno".Por otro lado, SEn la misma línea, se refirió a su estado de salud actual y a una autorización que espera para ser traslada a tratarse: "Te pido que me dejes ir a curarme de la trombosis a Buenos Aires, porque sé que no depende del juez ni el fiscal, depende de vos Gerardo", indicó.Esta mañana,En ese marco, mencionó a la dirigente social: "A caballo del reclamo justo de los docentes, cabalga toda la política: la Izquierda, hasta Milagro Sala desde su casa, que ya le vamos a pedir a nuestros abogados que son querellantes en las causas, que no sé qué hace todavía en su casa, tendría que estar en cárcel común".