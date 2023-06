Serán ocho las fórmulas para las elecciones en Ecuador

Los ecuatorianos irán a votar anticipadamente tras la caída del Gobierno y la Asamblea Nacional por "muerte cruzada"

Los ciudadanos elegirán entre 8 listas

Los binomios que quedaron anotados son estos:

Ocho fórmulas competirán finalmente el 20 de agosto por la presidencia de Ecuador, según las ratificaciones de las postulaciones cerradas este martes ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), y se prevé que a comienzos de agosto recién se inicie la campaña proselitista.Cuatro de los binomios dejaron para último momento la confirmación personal de su inscripción, y no hubo sorpresas ante las autoridades electorales, porque eran 8 las fórmulas ya anunciadas.Ecuador irá a las urnas el tercer domingo de agosto por la decisión del presidente Guillermo Lasso de decidir la llamada “muerte cruzada” -cuando se encaminaba a ser destituido en juicio político-, que implica la disolución de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y el llamado a comicios.Quien gane en agosto completará el mandato de Lasso, hasta 2025.Los comicios tendrán una singularidad: no presentarán listas el gobernante Creo ni Pachakutik, el brazo político del poderoso movimiento indígena. Esas fuerzas fueron primera y tercera, respectivamente, en 2021., por la Alianza Acción Democrática Nacional (ADN) que integran el movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia (PID), y el Movimiento Verde, Ético y Revolucionario (Mover)., por el movimiento Construye., por la alianza Actuemos, compuesta por Sociedad Patriótica, Unida Más (Suma) y Avanza., por Revolución Ciudadana., por Juntos Triunfaremos, un acuerdo del Partido Social Cristiano y Centro Democrático., por la alianza Claro que se Puede, que reúne a Unidad Popular, Democracia Sí, el Partido Socialista y Somos Agua., por Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo)., por el movimiento Renovación Total (Reto).Tras la inscripción de las candidaturas, el CNE abrirá la fase de impugnaciones, y el listado final se conocerá el domingo 6 de agosto.Se estima que habrá una campaña muy breve, entre el 8 y el 17 de agosto.